Tenis / Copa de Maestros

Sinner apabulla a Zverev y retrasa el número 1 de Alcaraz

El italiano supera al alemán para clasificarse a la semifinal y obliga al español a ganar este jueves a Musetti para amarrar el trono de la ATP

Entrevista a Carlos Alcaraz: «En casa soy Carlos, no tenista ni número 1; si llego tarde o no cumplo, hay bronca»

Jannik Sinner celebra el triunfo ante Zverev
Laura Marta

Laura Marta

Enviada especial a Turín

Dudó un poco en el primer set ante Felix Auger-Aliassime, nervios del estreno y en casa, donde todo el Inalpi Arena corea su nombre juegue o no juegue, pero Jannik Sinner ya ha puesto el modo robótico, impenetrable, letal. Superó a Alexander Zverev ... por 6-4 y 6-3 y se clasifica a las semifinales de la Copa de Maestros. Un triunfo que también alarga un poco más su presencia en el número 1 del mundo, que Carlos Alcaraz podrá arrebatarle este jueves si gana a Lorenzo Musetti.

