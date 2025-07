Sinner - Alcaraz, en directo: resultado, ganador y última hora del partido de la final de Wimbledon hoy

Sigue en directo el duelo entre Alcaraz y Sinner, los dos actuales dominadores del tenis mundial, con el resultado, el ganador y la última hora en vivo del partido de la final de Wimbledon hoy.

«Tenemos más que conocido a Sinner. Siempre que has jugado contra él, se ve el partido que jugaste contra él antes. Entran con muchas ganas, sabiendo que tienen que jugar al límite y que tienen que arriesgar. Carlitos va a luchar al máximo y va a dar absolutamente el máximo».

«Cuando uno lo hacer, no tienes la obligación de ganar».

La final masculina no se iniciará a las 17.00 horas porque acaba de terminar la final del dobles femenino. Va todo con retraso.

Jaime Alcaraz, el hermano pequeño de la familia Alcaraz, se perdió la final de Roland Garros pero sí que está este domingo en la de Wimbledon. No tiene torneos.

La puntualidad inglesa no se ha dado en la final masculina de Wimbledon 2025.

30-0; Otro Ace de Carlitos. No se ha movido Sinner por ahora.

Ace en corto de Sinner que no restó Carlitos. Por ahora, los saques están dominando. Serán clave durante el partido y se nota. Iguales.

30-40; Se le va larga a Sinner. Buena defensa de Carlitos, que terminó con una derecha muy potente que no pudo restar en pista el italiano.

15-15; Resto seco de Carlitos que no puede levantar el italiano. La manda a la red.

0-15; Revés cruzado de Sinner que no puede restar en pista Alcaraz en carrera.

40-0; Manda Sinner su resto paralelo a la red. No puede con el saque de Carlitos.

15-0; Derechazo ajustado de Carlitos que no puede restar de revés en pista el italiano. Se le quedó corta.

0-40; El italiano no deja restar a Carlitos su saque.

40-40; Resto sensacional de Sinner que no puede restar Alcaraz en pista. Vaya paralelo del italiano de revés...

30-40; Llegó a la primera dejada Carlitos, pero no a la segunda. Gran punto del italiano, que movió de lado a lado al murciano.