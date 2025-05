Nadal: «Me hubiese gustado estar en Sevilla y recibir este bonito trofeo»

Rafa Nadal ha sido noticia hoy por haber sido galardonado con el Premio Laureus Sevilla 2021 al mejor deportista masculino del año 2020, en una gala virtual que tenía como sede a la capital hispalense. Los impedimentos en los desplazamientos y en las aglomeraciones de público en sitios cerrados impidió que se pudiera celebrar con normalidad y que los galardonados acudieran a recoger sus premios, algo que lamentó Nadal, siempre con mucho afecto a la ciudad.

«Bueno, ojalá no hubiera pasado todo lo que ha pasado este año. Me quitaría mi Roland Garros y muchas otras cosas para evitar lo que hemos vivido todo este año y meses que llevamos... la vida se ha vuelto más triste. Lo único que deseo es que todo vuelva a la normalidad. Que se termine el sufrimiento de tanta y tanta gente. Algún sufrimiento ya no se puede quitar, que es todas las vidas que se están perdiendo y se han perdido. Con eso tenemos que seguir viviendo... y a partir de ahí, pues claro que me hubiese gustado estar en Sevilla, en Andalucía, celebrando la gala de los Laureus, recibir este bonito trofeo y poder disfrutar de todas estas cosas a las que todos estábamos acostumbrados . Confiemos en que la vacuna esté acelerando cuanto más rápido mejor y volvamos a encontrarnos con las cosas que nos hacen felices«, afirmó Nadal cuando recogió su premio Laureus.

Cabe recordar que la anfitriona de esta gala virtual fue la actriz sevillana Paz Vega , que presentaba los vídeos de las diferentes categorías desde rincones de la ciudad como la Torre del Oro, la Plaza de España, los Reales Alcázares o la Catedral.