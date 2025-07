Sara Sorribes: «No pasa nada por parar; pensamos que es retroceder, pero ha sido lo contrario»

Sara Sorribes decidió parar. En abril mandó el mensaje después de dudas, de charlas, de pros y contras. No estaba convencida de seguir hacia delante sin más, con tantas semanas de sufrimiento en las pistas, a pesar de los títulos y ese bronce olímpico con Cristina Bucsa que se trajeron de París 2024, sin encontrar la felicidad con la que había empezado en el tenis. Decidió parar y admite ahora que fue una «liberación», un paso dado con convencimiento y que en ningún caso, subraya, es un paso atrás. Al contrario, defiende la valentía para tomar estas decisiones en la vida para intentar ser más felices.

La tenista reflexiona en unas declaraciones a su patrocinador, Nara Seguros, sobre los meses previos a la decisión y lo que han supuesto para ella estas semanas desde el anuncio. Para empezar, ha sido premiada en su tierra, en Castellón, con el Premio Mujer del Mediterráneo 2025, al que le concede todavía más mérito por las circunstancias: «Es un reconocimiento muy especial, por muchas razones. Primero, porque llega en casa, donde he crecido y donde empezó todo. Y segundo, porque aparece en un momento en el que no estoy compitiendo, lo que me hace verlo desde otra perspectiva. Me ha hecho mucha ilusión porque siento que premia más que los resultados. Premia la persona, el recorrido, los valores. Y eso me emociona».

Así recuerda ese momento complicado de la decisión: «Fue algo que venía sintiendo desde hacía tiempo, pero que no quería ver del todo. Hasta que un día, simplemente, supe que no podía seguir así. Fue duro, porque parar implica renunciar durante un tiempo a algo que amas. Pero también fue muy liberador. Sentí que era necesario para poder seguir bien, a largo plazo». En este tiempo, descanso, reflexiones, lecciones: «He aprendido que no pasa nada por parar, que hay que ser valiente también para reconocer que necesitas cuidarte. Durante este tiempo he aprendido mucho sobre mí, y sobre cómo quiero vivir este deporte. A veces pensamos que parar es retroceder, pero para mí ha sido todo lo contrario. Además me ha permitido darme cuenta del cariño que me profesa mucha gente, dentro y fuera del deporte. Eso para mí ha sido muy importante también».

Por eso, la tenista lo tiene claro, quiere que el mensaje llegue a más mujeres, sobre todo jóvenes deportistas, que la tienen a ella como referente dentro y fuera de la pista: «Que escuchen su cuerpo, pero también su cabeza. Que no se comparen. Que no hay un único camino ni una única forma de hacer las cosas. Y que el entorno es clave: tener a personas que te entiendan, que te apoyen sin presionarte, marca la diferencia».

Esa familia, amigos, su equipo han estado allí, como también patrocinadores. Un respaldo que la tenista ha sentido sin pedirle nada. «Solo han estado. Y en momentos así vale más que cualquier título o medalla».

Pues es esta una situación en la que cada vez llegan más tenistas, deportistas en general, y casi cualquier profesional, y que Sorribes defiende para poder mejorar. La última en dar un paso al lado, Ons Jabeur, que anunció este jueves que se toma un tiempo.

Thank you for your support 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/AiffrjDzU0 — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) July 17, 2025

«Su pausa nos recuerda que el bienestar emocional también es parte del rendimiento, y eso está en el corazón de lo que defendemos: cuidar de las personas en todas sus etapas», han destacado desde Nara Seguros.