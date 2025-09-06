Sabalenka - Anisimova | Sigue en directo la final del US Open

30 - 0Amanda Anisimova estrella su golpe de revés en la red 15 - 0Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Aryna Sabalenka que supera a Amanda Anisimova y consigue el puntoEl set arranca con nuevo break de Sabalenka en el tercer juego. Se pone 2-1 en la segunda manga con saque a su favor. 2 - 1[ SET 2 ]Impresionante passing shot de Aryna Sabalenka desde el fondo de la pista supera a Amanda Anisimova y le sirve para ganar el punto 40 - 30Saque plano, en su segundo servicio de Amanda Anisimova, el resto de Aryna Sabalenka se va fuera 40 - 15Amanda Anisimova estrella su golpe de derecha en la red 30 - 15El revés de Aryna Sabalenka se va fuera 1 - 1[ SET 2 ]Saque plano de Aryna Sabalenka, el resto de Amanda Anisimova se va fuera 40 - 0Saque plano de Aryna Sabalenka, el resto de Amanda Anisimova se va fuera 0 - 1[ SET 2 ]Ace de Amanda Anisimova con un saque plano que no puede devolver Aryna Sabalenka 40 - ADEl revés de Aryna Sabalenka se va fuera 40 - 40Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Aryna Sabalenka que supera a Amanda Anisimova y consigue el punto 40 - ADSaque plano, en su segundo servicio de Amanda Anisimova, el resto de Aryna Sabalenka se va fuera 40 - 40Amanda Anisimova falla su segundo servicio 40 - ADAryna Sabalenka estrella su golpe de derecha en la red 40 - 40Amanda Anisimova falla su segundo servicio 30 - 40Amanda Anisimova estrella su golpe de derecha en la red 15 - 40El golpe de derecha de Aryna Sabalenka se va fuera 15 - 30Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Amanda Anisimova que supera a Aryna Sabalenka y consigue el punto¡¡SET PARA SABALENKA!! Primero tres juegos para la bielorrusa, después otros tres para la estadounidense y de nuevo tres para la europea. Ciclotimia total en esta final del US Open. Veremos cómo sigue la historia... 6 - 3[ SET 1 ]Saque plano de Aryna Sabalenka, el resto de Amanda Anisimova se va fuera 40 - 15El golpe de derecha de Amanda Anisimova se va fuera 30 - 15Fabuloso resto de revés de Amanda Anisimova que no consigue devolver Aryna Sabalenka 30 - 0El revés de Amanda Anisimova se va fuera 15 - 0El revés de Amanda Anisimova se va fueraEl set es un auténtico torrente de emociones. Cinco roturas de saque en ocho juegos y ahora Sabalenka domina por 5-3 con saque a favor... 5 - 3[ SET 1 ]El revés de Amanda Anisimova se va fuera 4 - 3[ SET 1 ]El revés de Amanda Anisimova se va fuera 40 - 30Saque plano, en su segundo servicio de Aryna Sabalenka, el resto de Amanda Anisimova se va fuera 30 - 30Aryna Sabalenka estrella su golpe de revés en la red 30 - 15Saque plano de Aryna Sabalenka, el resto de Amanda Anisimova se va fuera 15 - 15Saque plano, en su segundo servicio de Aryna Sabalenka, el resto de Amanda Anisimova se va fuera 0 - 15El golpe de derecha de Aryna Sabalenka se va fuera 3 - 3[ SET 1 ]Amanda Anisimova estrella su golpe de revés en la red 40 - 0Amanda Anisimova estrella su golpe de revés en la red 30 - 0El golpe de derecha de Amanda Anisimova se va fuera 15 - 0Amanda Anisimova estrella su golpe de derecha en la red¡¡Tremenda Anisimova!! La estadounidense le da la vuelta al set y ahora manda 2-3. Ha sido ganar un juego y sacudirse toda la presión. Sabalenka está pasando un bache y su rival, todo lo contrario. 2 - 3[ SET 1 ]Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Amanda Anisimova que supera a Aryna Sabalenka y consigue el punto 30 - 40Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Amanda Anisimova que supera a Aryna Sabalenka y consigue el punto 30 - 30Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Aryna Sabalenka que supera a Amanda Anisimova y consigue el punto 15 - 30Saque plano de Aryna Sabalenka, el resto de Amanda Anisimova se va fuera 0 - 30El golpe de Aryna Sabalenka se va fuera 0 - 15El revés de Aryna Sabalenka se va fuera 2 - 2[ SET 1 ]Saque liftado de Amanda Anisimova, Aryna Sabalenka no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 30El golpe de Aryna Sabalenka se va fuera 15 - 15Revés desde el centro de la pista de Aryna Sabalenka que supera a Amanda Anisimova 0 - 15Revés desde el centro de la pista de Amanda Anisimova que supera a Aryna Sabalenka
Ahora Anisimova la que rompe el saque de Sabalenka y tiene la opción de empatar el set con su saque... empieza con muchos sobresaltos esta final femenina.
2 - 1[ SET 1 ]Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Amanda Anisimova que supera a Aryna Sabalenka y consigue el punto 30 - 40Revés desde el centro de la pista de Amanda Anisimova que supera a Aryna Sabalenka 30 - 30El revés de Aryna Sabalenka se va fuera 30 - 15El revés de Aryna Sabalenka se va fueraEmpieza Sabalenka con un 2-0 arriba tras romper el saque de su rival en el segundo juego. 40 - 40El golpe de derecha de Amanda Anisimova se va fuera 30 - 40El golpe de derecha de Aryna Sabalenka se va fuera 30 - 30El revés de Amanda Anisimova se va fuera 15 - 30Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Amanda Anisimova que supera a Aryna Sabalenka y consigue el punto 15 - 15Ace de Amanda Anisimova con un saque plano que no puede devolver Aryna Sabalenka 15 - 0El golpe de derecha de Amanda Anisimova se va fuera 1 - 0[ SET 1 ]El golpe de derecha de Amanda Anisimova se va fuera AD - 40El golpe de derecha de Amanda Anisimova se va fuera 40 - 40Saque plano, en su segundo servicio de Aryna Sabalenka, el resto de Amanda Anisimova se va fuera 40 - ADAryna Sabalenka estrella su golpe de derecha en la red 40 - 40Saque plano de Aryna Sabalenka, el resto de Amanda Anisimova se va fuera 40 - ADRemate desde el centro de la pista de Amanda Anisimova que no da opciones a Aryna Sabalenka 40 - 40Saque plano, en su segundo servicio de Aryna Sabalenka, el resto de Amanda Anisimova se va fuera 30 - 40Aryna Sabalenka falla su segundo servicio 30 - 30Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Amanda Anisimova que supera a Aryna Sabalenka y consigue el punto 15 - 15Saque plano de Amanda Anisimova, el resto de Aryna Sabalenka se va fuera 15 - 0Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Aryna Sabalenka que supera a Amanda Anisimova y consigue el punto¡¡ARRANCAMOS!!
El enfrentamiento directo entre ambas está 3-6 para Anisimova. Ojo con ese dato...Ambas se encuentran ya entrenando sobre la pista dura del imponente escenario neoyorkino. El inicio es inminente...Pese a que Aryna Sabalenka es la número uno del mundo, tenemos un gran dominio de tenistas estadounidenses en el actual top ten del ranking WTA. Hay hasta cuatro tenistas en esos primeros puestos: Coco Gauff, Jessica Pegula, Madison Keys y la propia Amanda Anisimova.Anisimova, por su parte, disputa la segunda final de Gran Slan de su carrera, además de forma consecutiva tras la mentada derrota en el All England Club. Tiene otro punto a su favor. Sabalenka ha caído ante una rival estadounidense en todos los Grand Slams de 2025: ante Madison Keys en Australia (final), Coco Gauff en Roland Garros (final) y la propia Anisimova en Wimbledon (semifinales).
Ambas se midieron hace un par de meses en Wimbledon en semifinales. Y entonces la victoria fue para la sorprendente Anisimova.Por contra, este año ya ha jugado dos finales de Gran Slan en Australia y Roland Garros y ambas las ha perdido.Sabalenka jugará su séptima final de Gran Slam. Por ahora suma tres ganas y tres perdidas, con el plus de que ya fue campeona en New York el año pasado. De hecho, sería la primera mujer en repetir título en la capital del mundo desde Serena Williams en 2014.No obstante, la propia Anisimova pudo vengarse de aquella dolorosa derrota ante Swiatek en cuartos en dos sets (6-4 y 6-3). Pero Sabalenka está muy fuerte: solo ha cedido un solo set y fue hace dos días en semifinales.
Anisimova juega su segunda final de Grand Slam consecutiva tras caer con estrépito en la de Wimbledon ante la polaca Iga Swiatek por un doble 6-0 en una de las finales más cortas que se recuerdan.Pese a que Anisimova es la número 8, ambas tuvieron que resolver su pase a la final en tres sets. Sabalenka es claramente favorita, pero ya se vio sorprendida en la final de Roland Garros ante Coco Gauff.¡Buenas noches! Bienvenidos al directo de la gran final femenina del US Open. La número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, se medirá a la estadounidense Amanda Anisimova.
