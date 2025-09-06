Suscribete a
ABC Premium
En juegoS1S2S3

Aryna Sabalenka

3062-

Amanda Anisimova

031-

Open USA Femenino. Final. Sábado 06/09 22:22h. Canal Movistar Deportes

Tenis

Sabalenka - Anisimova | Sigue en directo la final del US Open

La bielorrusa y la estadounidense se enfrentan por el título en Nueva York

Sabalenka - Anisimova | Sigue en directo la final del US Open

30 - 0Icono
Amanda Anisimova estrella su golpe de revés en la red
15 - 0Icono
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Aryna Sabalenka que supera a Amanda Anisimova y consigue el punto
Icono
El set arranca con nuevo break de Sabalenka en el tercer juego. Se pone 2-1 en la segunda manga con saque a su favor.
2 - 1Icono
[ SET 2 ]Impresionante passing shot de Aryna Sabalenka desde el fondo de la pista supera a Amanda Anisimova y le sirve para ganar el punto

40 - 30Icono
Saque plano, en su segundo servicio de Amanda Anisimova, el resto de Aryna Sabalenka se va fuera
40 - 15Icono
Amanda Anisimova estrella su golpe de derecha en la red
30 - 15Icono
El revés de Aryna Sabalenka se va fuera
1 - 1Icono
[ SET 2 ]Saque plano de Aryna Sabalenka, el resto de Amanda Anisimova se va fuera

40 - 0Icono
Saque plano de Aryna Sabalenka, el resto de Amanda Anisimova se va fuera
0 - 1Icono
[ SET 2 ]Ace de Amanda Anisimova con un saque plano que no puede devolver Aryna Sabalenka
40 - ADIcono
El revés de Aryna Sabalenka se va fuera
40 - 40Icono
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Aryna Sabalenka que supera a Amanda Anisimova y consigue el punto

40 - ADIcono
Saque plano, en su segundo servicio de Amanda Anisimova, el resto de Aryna Sabalenka se va fuera
40 - 40Icono
Amanda Anisimova falla su segundo servicio
40 - ADIcono
Aryna Sabalenka estrella su golpe de derecha en la red
40 - 40Icono
Amanda Anisimova falla su segundo servicio

30 - 40Icono
Amanda Anisimova estrella su golpe de derecha en la red
15 - 40Icono
El golpe de derecha de Aryna Sabalenka se va fuera
15 - 30Icono
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Amanda Anisimova que supera a Aryna Sabalenka y consigue el punto
Icono
¡¡SET PARA SABALENKA!! Primero tres juegos para la bielorrusa, después otros tres para la estadounidense y de nuevo tres para la europea. Ciclotimia total en esta final del US Open. Veremos cómo sigue la historia...

6 - 3Icono
[ SET 1 ]Saque plano de Aryna Sabalenka, el resto de Amanda Anisimova se va fuera
40 - 15Icono
El golpe de derecha de Amanda Anisimova se va fuera
30 - 15Icono
Fabuloso resto de revés de Amanda Anisimova que no consigue devolver Aryna Sabalenka
30 - 0Icono
El revés de Amanda Anisimova se va fuera

15 - 0Icono
El revés de Amanda Anisimova se va fuera
Icono
El set es un auténtico torrente de emociones. Cinco roturas de saque en ocho juegos y ahora Sabalenka domina por 5-3 con saque a favor...
5 - 3Icono
[ SET 1 ]El revés de Amanda Anisimova se va fuera
4 - 3Icono
[ SET 1 ]El revés de Amanda Anisimova se va fuera

40 - 30Icono
Saque plano, en su segundo servicio de Aryna Sabalenka, el resto de Amanda Anisimova se va fuera
30 - 30Icono
Aryna Sabalenka estrella su golpe de revés en la red
30 - 15Icono
Saque plano de Aryna Sabalenka, el resto de Amanda Anisimova se va fuera
15 - 15Icono
Saque plano, en su segundo servicio de Aryna Sabalenka, el resto de Amanda Anisimova se va fuera

0 - 15Icono
El golpe de derecha de Aryna Sabalenka se va fuera
3 - 3Icono
[ SET 1 ]Amanda Anisimova estrella su golpe de revés en la red
40 - 0Icono
Amanda Anisimova estrella su golpe de revés en la red
30 - 0Icono
El golpe de derecha de Amanda Anisimova se va fuera

15 - 0Icono
Amanda Anisimova estrella su golpe de derecha en la red
Icono
¡¡Tremenda Anisimova!! La estadounidense le da la vuelta al set y ahora manda 2-3. Ha sido ganar un juego y sacudirse toda la presión. Sabalenka está pasando un bache y su rival, todo lo contrario.
2 - 3Icono
[ SET 1 ]Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Amanda Anisimova que supera a Aryna Sabalenka y consigue el punto
30 - 40Icono
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Amanda Anisimova que supera a Aryna Sabalenka y consigue el punto

30 - 30Icono
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Aryna Sabalenka que supera a Amanda Anisimova y consigue el punto
15 - 30Icono
Saque plano de Aryna Sabalenka, el resto de Amanda Anisimova se va fuera
0 - 30Icono
El golpe de Aryna Sabalenka se va fuera
0 - 15Icono
El revés de Aryna Sabalenka se va fuera

2 - 2Icono
[ SET 1 ]Saque liftado de Amanda Anisimova, Aryna Sabalenka no puede precisar el resto y la bola se va fuera
15 - 30Icono
El golpe de Aryna Sabalenka se va fuera
15 - 15Icono
Revés desde el centro de la pista de Aryna Sabalenka que supera a Amanda Anisimova
0 - 15Icono
Revés desde el centro de la pista de Amanda Anisimova que supera a Aryna Sabalenka

Icono
Ahora Anisimova la que rompe el saque de Sabalenka y tiene la opción de empatar el set con su saque... empieza con muchos sobresaltos esta final femenina.
2 - 1Icono
[ SET 1 ]Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Amanda Anisimova que supera a Aryna Sabalenka y consigue el punto
30 - 40Icono
Revés desde el centro de la pista de Amanda Anisimova que supera a Aryna Sabalenka
30 - 30Icono
El revés de Aryna Sabalenka se va fuera

30 - 15Icono
El revés de Aryna Sabalenka se va fuera
Icono
Empieza Sabalenka con un 2-0 arriba tras romper el saque de su rival en el segundo juego.
40 - 40Icono
El golpe de derecha de Amanda Anisimova se va fuera
30 - 40Icono
El golpe de derecha de Aryna Sabalenka se va fuera

30 - 30Icono
El revés de Amanda Anisimova se va fuera
15 - 30Icono
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Amanda Anisimova que supera a Aryna Sabalenka y consigue el punto
15 - 15Icono
Ace de Amanda Anisimova con un saque plano que no puede devolver Aryna Sabalenka
15 - 0Icono
El golpe de derecha de Amanda Anisimova se va fuera

1 - 0Icono
[ SET 1 ]El golpe de derecha de Amanda Anisimova se va fuera
AD - 40Icono
El golpe de derecha de Amanda Anisimova se va fuera
40 - 40Icono
Saque plano, en su segundo servicio de Aryna Sabalenka, el resto de Amanda Anisimova se va fuera
40 - ADIcono
Aryna Sabalenka estrella su golpe de derecha en la red

40 - 40Icono
Saque plano de Aryna Sabalenka, el resto de Amanda Anisimova se va fuera
40 - ADIcono
Remate desde el centro de la pista de Amanda Anisimova que no da opciones a Aryna Sabalenka
40 - 40Icono
Saque plano, en su segundo servicio de Aryna Sabalenka, el resto de Amanda Anisimova se va fuera
30 - 40Icono
Aryna Sabalenka falla su segundo servicio

30 - 30Icono
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Amanda Anisimova que supera a Aryna Sabalenka y consigue el punto
15 - 15Icono
Saque plano de Amanda Anisimova, el resto de Aryna Sabalenka se va fuera
15 - 0Icono
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Aryna Sabalenka que supera a Amanda Anisimova y consigue el punto
Icono
¡¡ARRANCAMOS!!

Icono
El enfrentamiento directo entre ambas está 3-6 para Anisimova. Ojo con ese dato...
Icono
Ambas se encuentran ya entrenando sobre la pista dura del imponente escenario neoyorkino. El inicio es inminente...
Icono
Pese a que Aryna Sabalenka es la número uno del mundo, tenemos un gran dominio de tenistas estadounidenses en el actual top ten del ranking WTA. Hay hasta cuatro tenistas en esos primeros puestos: Coco Gauff, Jessica Pegula, Madison Keys y la propia Amanda Anisimova.
Icono
Anisimova, por su parte, disputa la segunda final de Gran Slan de su carrera, además de forma consecutiva tras la mentada derrota en el All England Club. Tiene otro punto a su favor. Sabalenka ha caído ante una rival estadounidense en todos los Grand Slams de 2025: ante Madison Keys en Australia (final), Coco Gauff en Roland Garros (final) y la propia Anisimova en Wimbledon (semifinales).

Icono
Ambas se midieron hace un par de meses en Wimbledon en semifinales. Y entonces la victoria fue para la sorprendente Anisimova.
Icono
Por contra, este año ya ha jugado dos finales de Gran Slan en Australia y Roland Garros y ambas las ha perdido.
Icono
Sabalenka jugará su séptima final de Gran Slam. Por ahora suma tres ganas y tres perdidas, con el plus de que ya fue campeona en New York el año pasado. De hecho, sería la primera mujer en repetir título en la capital del mundo desde Serena Williams en 2014.
Icono
No obstante, la propia Anisimova pudo vengarse de aquella dolorosa derrota ante Swiatek en cuartos en dos sets (6-4 y 6-3). Pero Sabalenka está muy fuerte: solo ha cedido un solo set y fue hace dos días en semifinales.

Icono
Anisimova juega su segunda final de Grand Slam consecutiva tras caer con estrépito en la de Wimbledon ante la polaca Iga Swiatek por un doble 6-0 en una de las finales más cortas que se recuerdan.
Icono
Pese a que Anisimova es la número 8, ambas tuvieron que resolver su pase a la final en tres sets. Sabalenka es claramente favorita, pero ya se vio sorprendida en la final de Roland Garros ante Coco Gauff.
Icono
¡Buenas noches! Bienvenidos al directo de la gran final femenina del US Open. La número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, se medirá a la estadounidense Amanda Anisimova.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app