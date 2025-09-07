Ayrna Sabalenka había sido este año reina sin corona. Pero se la puso por fin este sábado en la final del US Open, en el último 'grand slam' de la temporada, en el que revalidó el título que levantó el año pasado. La ... bielorrusa, número uno del mundo, se impuso a la estadounidense Amanda Anisimova en un duelo de cañoneras en el que Sabalenka siempre pareció un poco más en control (6-3, 7-6).

Cayó de rodillas sobre el cemento azul de Nueva York, tapándose la cara con las manos, emocionada e incrédula, cuando el resto final de Anisimova se fue más allá de la línea. Esa pelota fuera acaba con el tormento de Sabalenka, que esa mañana había amanecido finalista de tres 'grandes' esta temporada, sin haber levantado todavía ninguno. Perdió en Australia contra Madison Keys y en Roland Garros frente a Coco Gauff.

Las dos finalistas tenían cuentas pendientes cuando saltaron a Arthur Ashe, la central de Nueva York. Sabalenka quería revancha con Anisimova, que le dejó sin final en Wimbledon. Y la estadounidense se enfrentaba a sus propios demonios: en esa final en Londres, la primera de su carrera, Iga Swiatek la vapuleó con un doble 6-0. Esta vez tenía que ser diferente.

Y eso es lo que intentó la estadounidense, con su juego a tumba abierta, que en ocasiones es como una moneda al aire. Salió cara en semis contra Naomi Osaka, a la que descosió a reveses paralelos, y cruz con Sabalenka en el primer set. Metió 13 golpes ganadores -solo 3 de Sabalenka- pero también 15 errores no forzados -solo 4 de Sabalenka- en esa manga, que se fue para la número uno mundial. En el segundo set, Anisimova logró forzar el 'tie break', pero se descompuso y no logró forzar un tercer set.

Sabalenka se confirma como la número uno y como casi imbatible en pista dura: tiene ya cuatro 'grandes', todos en cemento, dos aquí y dos en Australia, y se ha colado en las seis últimas finales en esta superficie.