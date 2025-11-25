Suscribete a
darán que hablar... alina korneeva

De Rusia a la escuela de Nadal, y a los títulos

La tenista descubrió con 13 años la academia de Nadal, con 16 ganó dos Grand Slams júnior en 2023 y crece paso a paso, con el aprendizaje de las lesiones y de los éxitos. Ha sumado tres títulos ITF este curso, con 17

Alina Korneeva y Rafa Nadal
Laura Marta

Llegó a Mallorca con 13 años, a probarse unos días en la Academia de Rafa Nadal. Le gustó el ambiente y los entrenamientos. Pero por problemas burocráticos no se asentó como alumna destacada en esta escuela de élite hasta 2023. En su currículo, los ... títulos júnior del Abierto de Australia y de Roland Garros en 2023, y la Copa de Maestras y número 1, con 15 años. Con 18, Alina Korneeva (Moscú, 2007) sigue en la escalera hacia las nubes, aprende a cada paso, de la mano de Anabel Medina y Joan Carles Alcalá, y con un Nadal atento a sus circunstancias, tanto de lo que supone gestionar la paciencia ante una lesión, o varias, y la recuperación posterior, como de lo que supone manejar un éxito que augura otros más grandes.

