Razones para el adiós prematuro de Alcaraz a Roma

La estadística sitúa, orienta, pero no puede ser tomada como palabra de ley en el mundo del deporte, donde los números no son, ni mucho menos, incompatibles con victorias tan llamativas como la celebrada este lunes por Fabian Marozsan (23 años). Un joven tenista húngaro que aparece en el puesto 135 del ranking ATP, y que este año ha debutado en Roma en un Masters 1.000 más allá de la previa, fue capaz de dejar fuera del torneo a todo un ilustre como Carlos Alcaraz (6-3 y 7-6). Un bombazo.

El español abandonaba Italia de manera prematura en la tercera ronda aunque con el consuelo de saber que el próximo lunes recuperará el número uno mundial. Reciente campeón en Barcelona y Madrid, el murciano, alejado de su mejor versión, no pudo frenar el ímpetu e ilusión del magiar, al que espera ahora el croata Borna Coric, verdugo de Roberto Carballés también en dos sets (7-6 y 6-1).

Uno saltaba a la pista con solo dos trofeos Challenger en la mochila (ambos sobre tierra batida), el otro buscando su séptimo galardón en un gran torneo. En la pista no hubo las diferencias que enseñaban los palmarés. Valiente, sin complejos, Marozsan, cuya cima en la ATP es el puesto 128 (marzo de este año), no se arrugaba y se atrevía a mirar de tú a tú a Alcaraz en el Foro Itálico, donde el murciano tuvo un día gris.

Una mala tarde. Desconectado por momentos, sin dar sensación de encontrarse cómodo sobre la arcilla romana, le faltaron chispa y golpes ganadores. Tantos que acabó con la mitad de los conseguidos por el húngaro (30) en un partido de una hora y 42 minutos de duración. En su primer enfrentamiento contra un rival situado entre los 20 mejores del ranking, el magiar, profesional desde 2017, hizo saltar por los aires las apuestas y acababa saliendo triunfador. «Ha estado a un nivel muy alto, no lo he podido seguir, y él lo ha sabido mantener durante todo el partido. Eso es muy difícil. He intentado luchar hasta la última bola, pero no ha sido suficiente», reconocía el español tras la derrota.

En las rondas previas, Marozsan se deshizo del francés Corentin Moutet (67º) y del checo Jiri Lehecka (39º). Ante el español dictaba su ley desde el inicio del primer set, logrando una rotura para situarse 3-1 con juego de servicio en blanco para Alcaraz y ya no desaprovechaba su ventaja. En el segundo no se bajaba de la nube, hasta lograr el 'break' y colocarse 4-3 en el marcador. Entonces sí tembló ante un rival que empezaba a dar síntomas de mejoría, aunque no tanta como le hubiera gustado al murciano, que llevaba el partido hasta el 'tie break'.

Sorprendido durante todo el duelo por las dejadas de su rival, Alcaraz arrancaba con fuerza el juego de desempate poniendo con rapidez y contundencia un 1-4 que parecía definitivo. Solo fue un espejismo. El húngaro no bajaba los brazos, se crecía en la adversidad y terminaba logrando una remontada triunfal (6-4). La mejor victoria de su carrera, y una derrota sorprendente del murciano aunque algunos expertos en el mundo del tenis habían avisado de que, con la cercanía de Roland Garros, no tendrá mucho recorrido este año en Roma.

Sin problemas físicos

No hubo excusas en la derrota por parte de Alcaraz, tampoco problemas físicos que mermaran la efectividad de su tenis. «Estaba perfecto físicamente, simplemente no me he sentido cómodo. Me ha hecho estar incómodo en pista. Ha sido agresivo todo el tiempo, jugando dentro todo el rato. Ha sido duro para mí entrar en el partido, en los intercambios, y he cometido muchos errores que no suelo cometer», explicaba Alcaraz, con las miras ya puestas en el asalto a Roland Garros.

«Necesito algunos días para resetear mi mente un poco, para estar fresco para Roland Garros. Si quiero tener buenos resultados en París, llegar en buena forma, tengo que entrenar, ser mejor. No he podido entrenar más de tres o cuatro días seguidos, he estado jugando mucho. Me va a ayudar mucho el tener unos días en casa entrenando para prepararme Roland Garros», concluía Alcaraz.