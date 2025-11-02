Suscribete a
ABC Premium

Tenis

Así queda el ranking ATP tras el triunfo de Sinner en París

El italiano vence a Aliassime y recupera el trono del tenis en el que estaba Alcaraz desde agosto

Sinner se corona en París y arrebata el número 1 a Alcaraz

Jannik Sinner, en la final de París
Jannik Sinner, en la final de París EFE
Laura Marta

Laura Marta

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Jannik Sinner sumó en París su quinto título de la temporada. Enlaza 26 triunfos consecutivos en pista dura bajo techo y se encarama a la primera posición del ranking de tenis en detrimento de Carlos Alcaraz, que se había sentado en el trono ... en agosto tras conquistar el US Open.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app