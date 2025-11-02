Así queda el ranking ATP tras el triunfo de Sinner en París

Jannik Sinner sumó en París su quinto título de la temporada. Enlaza 26 triunfos consecutivos en pista dura bajo techo y se encarama a la primera posición del ranking de tenis en detrimento de Carlos Alcaraz, que se había sentado en el trono ... en agosto tras conquistar el US Open.

El italiano hizo valer su condición de favorito en el Masters 1.000 de París, que este año se disputaba en La Défense, aunque tuvo que emplearse contra Felix Auger-Aliassime. El canadiense se rebeló contra el inicio arrollador de Sinner, aunque no pudo hacer nada para levantar ese tempranero 'break' en el primer juego de partido. Así está Sinner de firme con su servicio, pues solo perdió diez puntos con su saque en todo el encuentro.

Aunque el encuentro se volvió todavía más igualado en la segunda parte, el de San Cándido se impuso en el 'tie break' y alcanzó, de una vez, su primer título 1.000 en París, el quinto de su curso (tras ganar en el Abierto de Australia, Wimbledon, Pekín y Viena) y recuperar el cetro de la ATP, en posesión de Alcaraz desde agosto.

Así las cosas, la pelea por el número 1 a final de año todavía tiene un capítulo más, que se escribirá en la Copa de Maestros, del 9 al 16 de noviembre en Turín. Ahí defiende corona Sinner, que tendrá que mantenerla si quiere alguna posibilidad de terminar el curso en lo más alto. Alcaraz, por su parte, apenas defiende puntos del año pasado y tendrá una muy buena oportunidad de resarcirse de la derrota en primera ronda en París y de conquistar un título que se le resiste.

Así queda el ranking de la ATP:

1. Jannik Sinner, 11.500 puntos.

2. Carlos Alcaraz, 11.250 puntos.

3. Alexander Zverev, 5.560 puntos.

4. Taylor Fritz, 4.735 puntos.

5. Novak Djokovic, 4.580 puntos.

6. Ben Shelton, 3.970 puntos.

7. Alex de Miñaur, 3.935 puntos.

8. Felix Auger-Aliassime, 3.845 puntos.

9. Lorenzo Musetti, 3.645 puntos.

10. Casper Ruud, 3.235 puntos.