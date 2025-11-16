Así queda el ranking de la ATP tras las ATP Finals

Se terminan las ATP Finals y desde este viernes aparece el nombre de Carlos Alcaraz en lo más alto de la clasificación. Ya se había sentado en el trono virtual el jueves, pero nunca está de más verte reflejado en la lista. Ahí luce ... el español, que tendrá el centro de la ATP hasta, al menos, el Abierto de Australia, que comienza el 18 de enero.

Este cambio en el liderato produce además un aumento de la adrenalina para el curso que viene, pues está feliz Jannik Sinner de que su amigo y rival Alcaraz sea el número 1, porque tiene un objetivo marcado ya. «Me alegro por él, pero claro que no estoy superfeliz. Se lo merece porque ha ganado ocho títulos, dos Grand Slams, y ha sabido manejar muy bien las dificultades. Está jugando a un nivel altísimo en cualquier superficie, con un tenis muy agresivo como hemos visto estos días», comentó el italiano, que felicitó personalmente al murciano cuando uno salía de la pista con el trofeo en las manos y el otro entraba para jugar su último partido de la fase de grupos de las ATP Finals.

Así, la dualidad por el premio se mantiene al alza. Por ahora, son 66 las semanas que Sinner ha estado con el tenis a sus pies, por las 45 de Alcaraz, en seis etapas. Se sentó por primera vez el 12 de septiembre de 2022, tras ganar el US Open, el número 1 más joven de la historia. Empezó una estupenda rivalidad con Novak Djokovic, que se lo arrebató en cuatro ocasiones antes de la aparición de Sinner, que se erigió como líder por primera vez el 10 de junio de 2024 hasta el 7 de septiembre de 2025.

Allí, el Big 2 tomó el mando, pues Alcaraz estuvo en el trono del 8 de septiembre al 2 de noviembre; se sentó el italiano la semana siguiente, y es el español quien cierra el curso con el cetro en la mano. Aunque no pudo completar una temporada magnífica con el trofeo de maestro en las manos, defendida por un soberano Jannik Sinner en Turín.

Así queda el ranking ATP

1. Carlos Alcaraz, 12.050 puntos

2. Jannik Sinner, 11.500 puntos

3. Alexander Zverev, 5.160 puntos

4. Novak Djokovic, 4.830 puntos

5. Felix Auger-Aliassime, 4.245 puntos

6. Taylor Fritz, 4.135 puntos

7. Alex de Miñaur, 4.135 puntos

8. Lorenzo Musetti, 4.040 puntos

9. Ben Shelton, 3.970 puntos

10. Jack Draper, 2.990 puntos