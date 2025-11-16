Suscribete a
Así queda el ranking de la ATP tras las ATP Finals

Alcaraz suma su segundo curso como el mejor del año después de haberlo logrado en 2022 aunque no pudo atrapar la Copa de Maestros ante Sinner

Alcaraz ya tiene su trofeo de número 1: «Es un objetivo y un viaje que no puedes lograr tú solo»

Carlos Alcaraz, con su trofeo de número 1
Laura Marta

Se terminan las ATP Finals y desde este viernes aparece el nombre de Carlos Alcaraz en lo más alto de la clasificación. Ya se había sentado en el trono virtual el jueves, pero nunca está de más verte reflejado en la lista. Ahí luce ... el español, que tendrá el centro de la ATP hasta, al menos, el Abierto de Australia, que comienza el 18 de enero.

