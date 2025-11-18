Suscribete a
Tenis

Pendientes de Alcaraz en una Copa Davis para la que se piden cambios: «El compromiso sería aún mayor»

Alcaraz y Sinner, que no juega esta edición, echan de menos el ambiente típico de esta competición y apuntan al calendario como principal dificultad para que acudan siempre los mejores

Carlos Alcaraz: «En casa soy Carlos, no tenista o número uno; si llego tarde, hay bronca»

David Ferrer, con Pablo Carreño
Laura Marta

Acabadas las ATP Finals, se encienden los focos de la Copa Davis en Bolonia. Hay reminiscencias del torneo de los ocho mejores jugadores del año porque la mayoría no estará en el torneo de los ocho mejores equipos del año. Algunos por no haberse ... clasificado y otros por las bajas anunciadas o de última ahora. Como las de Jannik Sinner, a la que se sumó la de su compañero Lorenzo Musetti tras caer eliminado en Turín. Y está la incertidumbre de Carlos Alcaraz, que perdió la final del domingo contra Sinner y, en el proceso, se dañó el isquio del muslo derecho.

