El partido para olvidar del kamikaze Alcaraz

Una vez realizada la felicitación protocolaria a Cameron Norrie en la red, Carlos Alcaraz cargó sus mochilas y abandonó la pista parisina de La Defense a paso ligero. El inglés le acababa de apear en su estreno en el Masters 1.000 de París tras ganarle en tres sets ... (6-4, 3-6, 4-6) después de uno de los partidos más inconsistentes que se le recuerdan al murciano. Un borrón dentro de un curso excelente, con ocho títulos en total, dos de ellos Grand Slam, y apenas ocho derrotas en 74 partidos disputados.

Es la segunda vez en toda la temporada que Alcaraz cae a las primeras de cambio. La anterior fue en Miami, otro Masters 1.000, en donde perdió frente al belga David Goffin, también en tres sets, después de imponerse en el primero (7-5, 4-6 y 3-6). Allí achacó la derrota al cansancio físico, después del esfuerzo realizado en Indian Wells la semana anterior. En París, a donde llegó con «la batería cargada», según él mismo explicó, el asunto fue más de sensaciones. «No sentía bien la bola, no podía apretarla. Siempre la tocaba atrás, dejaba entrar a Cameron en la pista, dominar el partido... y yo, la verdad, es que no tenía la sensación de poder hacer nada».

Después de 39 años en el pabellón de Bercy, el Masters 1.000 parisino ha estrenado este curso su nueva ubicación en La Defense, un escenario colosal que admite hasta 17.500 espectadores en su pista central. Allí donde el nadador Leon Marchand se coronó como rey de los Juegos de París se hundió Alcaraz. «La velocidad de la pista es bastante lenta y he tenido una estrategia de juego errónea», admitió el de El Palmar. «No he podido encontrar ninguna solución y me he bloqueado».

El desquicie de Alcaraz fue creciendo poco a poco según se le iba torciendo el duelo. Miradas de extrañeza a la pista cuando ésta le devolvía un bote inesperado, sonrisas irónicas tras cada fallo, diálogos internos... Al perder la segunda manga, el número uno tuvo una larga conversación con Juan Carlos Ferrero en busca de soluciones. «No sé qué está pasando. ¡Esto es más lento que la tierra! No siento nada. ¡Cero! Lo estoy haciendo todo mal», decía con nerviosismo a su entrenador, que le suplicaba mantenerse positivo. Tampoco funcionó.

Alcaraz terminó el partido con 54 errores no forzados, una de las cifras más altas de toda su carrera, y con ganas de olvidar cuanto antes. «Este partido no lo vuelvo a ver. Hay otros en los que merece ver qué ha pasado para intentar aprender. Pero creo que de este no voy a sacar nada. Solo malas sensaciones y enfado».

Tras la debacle, el español no escapó de las críticas. Jim Courier, exnúmero uno mundial, fue el más incisivo. Tachó a Carlitos de «kamikaze» por tomar siempre «decisiones de alto riesgo». «En el fondo, es parte de su estilo. Nos encanta su carácter impredecible. Y muchas veces le sale bien. Pero en días con 54 errores... Se tiró a la red contra alguien ante el cual no le hacía falta. Tiene días muy buenos y días como hoy, que llevaba mucho tiempo sin tener, que nos pillan de improviso».

La derrota en París da un nuevo aire a la contienda que mantiene Alcaraz con Jannik Sinner por acabar la temporada en el número uno mundial. El español lo sigue teniendo de cara, aunque el italiano podría recuperar el cetro de forma momentánea de conquistar el título en La Defense. La batalla final se lidiará en la Copa de Maestros de Turín. Allí, Sinner defiende la victoria del año pasado, y por tanto 1.500 puntos. En cambio, Alcaraz solo tendría que ganar un partido de la 'round robin' (200 puntos) para igualar lo conseguido en 2024. Para asegurar el número uno, haga lo que haga Sinner, necesitaría al menos otro triunfo más.