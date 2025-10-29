Suscribete a
ABC Premium

Tenis / Masters 1.000 de París

El partido para olvidar del kamikaze Alcaraz

El español jugó su peor encuentro del año ante Norrie, pero el número uno sigue en su mano

Masters 1.000 de París: cuadro del torneo

Carlos Alcaraz se lamenta durante el partido ante Cameron Norrie
Carlos Alcaraz se lamenta durante el partido ante Cameron Norrie EFE
Javier Asprón

Javier Asprón

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una vez realizada la felicitación protocolaria a Cameron Norrie en la red, Carlos Alcaraz cargó sus mochilas y abandonó la pista parisina de La Defense a paso ligero. El inglés le acababa de apear en su estreno en el Masters 1.000 de París tras ganarle en tres sets ... (6-4, 3-6, 4-6) después de uno de los partidos más inconsistentes que se le recuerdan al murciano. Un borrón dentro de un curso excelente, con ocho títulos en total, dos de ellos Grand Slam, y apenas ocho derrotas en 74 partidos disputados.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app