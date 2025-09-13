Suscribete a
Pablo Carreño Busta

---

Holger Rune

---

Copa Davis. 2ª ronda. Lunes 03/11 06:00h. Canal Movistar Deportes

Tenis

Pablo Carreño - Holger Rune, en directo: resultado y última hora del partido de la Copa Davis hoy

Primer partido de la eliminatoria entre España y Dinamarca en Marbella

Icono
Ambos equipos salen ya a la pista a saludar al público. Hay un gran ambiente en Marbella, donde se disputa esta serie al mejor de cinco partidos.
Icono
Carlos Alcaraz, Marcel Granollers y Alejandro Davidovich son baja para esta eliminatoria por distintos motivos. Después del Carreño-Rune veremos un enfrentamiento entre Jaume Munar y Elmer Moller en el segundo punto de la serie.
Icono
Se podría decir que los nórdicos, con la baza de Holger Rune, número 11 del ranking ATP, tienen cierto favoritismo, pero España juega en casa y sobre tierra batida, lo que siempre es un plus.
Icono
Otras seis eliminatorias están ahora en juego y el España-Dinamarca, la séptima, está a punto de arrancar. El primer partido lo jugarán Pablo Carreño y Holger Rune.

Icono
Esta eliminatoria defnirá cuál de ambos países alcanza la final a ocho de Bolonia en unas semanas en la que ya espera Italia, clasificada de oficio por haber ganado el trofeo en 2024.
Icono
¡Buenas tardes! Sean bienvenidos a la retransmisión de la eliminatoria de Copa David entre España y Dinamarca.

