Los orígenes de Jannik Sinner: nacionalidad de sus padres y de dónde es su apellido

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz son los líderes de la nueva generación del tenis. Dos jugadores nacidos después del año 2000, el italiano (2001) un poco mayor que el murciano (2003), y llamados a abanderar la ola de tenistas que llega al circuito después de que el Big Three (Novak Djokovic, Roger Federer y Rafa Nadal) acaparara durante años los títulos y los puestos más altos del ranking ATP.

En el caso del transalpino, su explosión no ha sido como la del español. Al menos, en los tiempos. Si Alcaraz ya conquistó su primer título al poco de cumplir los 18 años y también tenía esa edad cuando levantó su primer Masters 1000 (Miami en 2022), a Sinner le costó algo más empezar a sumar trofeos a sus vitrinas, al hacerlo por primera vez con 19 años en un ATP 250 en Sofía (2020). Su primer Masters 1000 fue en Toronto, en 2023, a escasos días de cumplir los 22 años.

Pero lo cierto es que, desde entonces, Sinner no ha hecho más que incrementar su nivel de tenis y, con ello, conquistar títulos de diferente entidad. Desde torneos ATP 500 hasta la Copa Davis y las ATP Finals pasando por Masters 1000 y Grand Slams.

Video. Sinner llega a Roma tras ganar el Abierto de Australia 2024 EFE

2024 fue el año de la consagración definitiva de Jannik, al haber aupado en Melbourne (Australia) su primer Grand Slam. Un dominio de principio a fin, al acabar la temporada con la Davis y las ATP Finals y, entre medias, alcanzar el número uno de la clasificación mundial. En ese momento, el 10 de junio de 2024, se convirtió en el 29º jugador que pisó lo más alto del ranking ATP en la historia y el primero nacido en Italia.

De dónde son los padres de Jannik Sinner y cuál es el origen de su apellido

Jannik Sinner es italiano, pero, en el fondo, es poco italiano. Nació en San Candido, una localidad del sur del Tirol, zona que durante siglos estuvo en disputa entre transalpinos y austriacos y en la que es común el idioma alemán y unas costumbres distintas a las del resto de Italia. De hecho, sus orígenes tienen una gran repercusión en sus inicios en el mundo del deporte.

Jannik es hijo de Jonnah y Singladine Sinner, ambos italianos de origen alemán y que trabajaban en un resort de esquí, lo que le permitió a un pequeño Jannik adentrarse en aquel deporte de montaña antes que en el tenis. Incluso, Sinner, con facilidad para desarrollar cualquier actividad deportiva, destacó de pequeño en el esquí. Sin embargo, por recomendación de su padre, se inició en el tenis, una decisión que no ha podido ser más acertada.

«Estábamos a punto de cometer un asesinato tenístico» Angelo Binaghi Presidente de la Federación italiana de tenis

«A los 11 años, cuando aún no se decidía entre el esquí y el tenis, como todos los mejores Sub-12 de Italia, fue invitado por la Federtennis a los centros de verano», recordaba Angelo Binaghi, presidente de la Federación italiana de tenis (FITP), al Corriere della Sera. Sin embargo, todo se pudo torcer por su dificultad en el manejo del italiano. Su cercanía al alemán en todos los aspectos hizo que, pese a ser nacido en Italia, sintiera problemas en la comunicación con sus compatriotas.

Y eso casi le cuesta a él su carrera tenística y a Italia quedarse sin uno de sus referentes en el mundo del deporte. Porque Jannik, por una falta de adaptación inicial en esa aventura veraniega organizada por la Federación Italiana de Tenis, casi abandona el campus y regresa a su San Candido natal. No obstante, supieron apreciar las cualidades de Sinner y apoyarle para que diera continuidad a su actividad tenística. «Estábamos a punto de cometer un asesinato tenístico», señalan años más tarde desde la federación.

La manera y el entorno en el que Sinner creció y la edad con la que se inició en el tenis explican cómo ha sido su carrera hasta llegar al número uno y el porqué de su explosión tardía. También, por qué, a diferencia de otros tenistas italianos criados en zonas más italianas, ha sentido más dificultades para sumar éxitos en arcilla, algo que durante años ha acaparado Rafa Nadal y donde ahora Alcaraz surge como la principal figura.

Eso sí, Jannik Sinner se fue desde los 13 años a vivir y a entrenar a Bordighera con Riccardo Piatti, un movimiento que le ayudó a sentirse cómodo también en tierra batida. Pero, en cualquier caso, Sinner no jugó ninguno de los torneos júnior de Grand Slam y su ranking júnior más alto fue el 133. Optó por curtirse en torneos Futures y Challengers que rápidamente le fueron abriendo un hueco.

En febrero de 2019, a la edad de 17 años y 6 meses, ganó el ATP Challenger en Bérgamo a pesar de llegar al torneo sin haber ganado ningún partido en Challengers. Fue ese año cuando debutó en torneos ATP y conquistó las Next Generation ATP Finals al derrotar a Tiafoe, por dos veces, Mikael Ymer y De Miñaur, este último en la final.

Así, poco a poco, Sinner fue sumando éxitos a una carrera en la que, de momento, solo se ha visto frenado por un positivo en Clostebol con una suspensión pactada con la AMA (Agencia Mundial Antidopaje) de tres meses. Durante su sanción aprovechó, por cierto, para retornar a sus orígenes y practicar ese deporte, el esquí, que tanto ejercitó de niño. Quizá Italia se quedó sin gran un esquiador... pero ganó un tenista de leyenda.