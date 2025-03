Nadal cae en su primer partido en París y renuncia a luchar por el número uno

Vuelve a ser París, este París otoñal, una ciudad inexpugnable para Rafael Nadal, finalista en 2007, pero nunca mordisco en este torneo. Llegaba con dudas, todas las que otorgan estar casi dos meses parado, con la lesión abdominal y con los nervios de cambiar los primeros pañales. Pero se quiso probar, competición de verdad para el objetivo que llega: la Copa de Maestros (del 13 al 20). Y el choque fue duro, una dosis de realidad de que no tuvo todo lo que se necesitaba para superar a Tommy Paul y a su propia falta de rodaje. No hay mordisco tampoco en 2022. «Esto es siempre lo mismo. Si juegas bien, ganas, si no, pierdes. Hubo momentos en los que estaba jugando bien, pero no en los momentos clave». No son excusas, es la realidad.

El último partido oficial de Nadal fue el 6 de septiembre, en los octavos de final del US Open. A partir de ahí, tiempo de recuperación porque volvió a lesionarse el abdominal, acompañar a Roger Federer en su despedida y paternidad. Se puede entender que comenzara algo frío en su estreno. Le costó entrar, sobre todo ante un jugón como Paul que parece que no va nada con él (malabares y trucos con la raqueta entre juego y juego), pero que pega con conciencia. Los golpes se iban por poco, pero se iban, y ante un rival que no tenía nada que perder, hasta se encontró con un break casi al inicio del encuentro.

Masters 1.000 París-Bercy Tommy Paul 3 7 6 Rafael Nadal 6 6 1

Es Nadal, y aunque al lógico ralentí de quien lleva mucho tiempo fuera de circulación, y con problemas y emociones personales, encontró la calma y el camino con la paciencia como arma principal. Tanta, que no encontró su primer golpe ganador hasta el séptimo juego. Tan astuto que empezó a meterse más en pista en los segundos saques del rival para adueñarse de su mente. Se entonó desde el fondo y la derecha comenzó a funcionar.

También a trompicones fue el segundo. Aprovechó unos despistes de Paul para coger ventaja con un break, pero respondió el 31 del mundo con fuerza y maña en la volea. A remar otra vez. Y empezó a temblar el servicio, y comenzó Paul a creérselo. Hasta tres bolas de rotura encontró el estadounidense, pero las tres las desbarató Nadal, que para eso es 2 del mundo, entre otras cientos de cosas increíbles en el mundo del tenis.

Sin que ninguno pudiera adelantarse, sin que ninguno quisiera dejarse llevar, la segunda manga cobró enteros de dureza. No hubo espacio para demasiadas florituras, pero sí hubo trabajo y trabajo y trabajo. Afrontó Nadal una bola de set en el undécimo juego. Solventada con pasión y cordura. Se encontró Nadal con otras tres bolas de set en el tie break. Un saque directo desbarató la primera. Pero atacó de revés Paul y encontró el agujero en el balear. Casi dos horas de encuentro y habría un tercer set, y muchas dudas.

El último tramo del partido fue para de Paul. El estadounidense le endosó un 6-1 en el tercer set a Nadal. El mallorquín, que siempre se le había atragantado la pista cubierta de París —todo lo contrario que el Roland Garros—, se despide de buenas a primeras en su primer partido en casi dos meses, perdiendo enteros para disputar el número uno a Carlos Alcaraz.

«Nunca sabes cuándo será tu último partido, sobre todo a mi edad», dejó en palabras en la rueda de prensa. Ya en sus redes sociales, un mensaje que todos esperan: «Adiós, París, nos vemos en mayo en Roland Garros».