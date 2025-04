Nadal y Alcaraz, a por el torneo y por el número 1

Después del resbalón en el Master 1000 de Canadá, admitido el problema -«Ahora encaro cada partido como un reto para mantener mi nivel. Soy el número 4 del mundo, uno de los favoritos para ganar este torneo, así que es un poco complicado aguantar la presión»-, y con capacidad para asumir la lección y ponerle remedio, Carlos Alcaraz aterriza en Cincinnati con aires renovados. Y un año más y un tropiezo más para ganar madurez.

En 2021 era 55 del mundo y tuvo que pasar por la previa para clasificarse en el cuadro final. Pero se topó en la primera ronda contra otro de los llamados a hacer grandes cosas, Lorenzo Sonego. En este 2022, 4 del mundo, observa los torneos con otro aire, más consolidado porque sabe que lo puede hacer bien, pero con el vértigo que dan las alturas y que ha empezado a notar en su piel.

«Entreno con el objetivo de mejorar y desplegar el juego que hice en la gira de tierra batida y en Miami. Es un desafío para mí seguir siendo el mismo», comentó en la presentación del torneo. Con 19 años, recién estrenado todo en el circuito, todo también le sirve para completarse: «Comprendí todo lo que sucedió en Montreal. No supe manejar la presión de ser uno de los favoritos. El tipo de jugador que soy significa que debo usar la presión a mi favor. Sé que puedo jugar ante los mejores del mundo». Lo ha hecho antes, en este principio de 2022 extraordinario, segundo mejor en la carrera del año.

Y entre los mejores, Rafael Nadal. Ausentes Novak Djokovic, por las normas anticoronavirus, y Alexander Zverev, por lesión, sí está listo para regresar a la acción el balear. El de Manacor, cuyo último partido fue el 6 de julio, en Wimbledon, contra Taylor Fritz, no pudo reaparecer en Canadá porque la lesión abdominal que lo obligó a ausentarse en las puertas de la semifinal en Londres todavía le daba algún problema al sacar. Confesó en su aterrizaje en Cincinnati que no está seguro de estar al cien por cien todavía, y se seguirá probando estos dos días antes de su estreno el miércoles por la noche.

«Espero estar listo», concedió ante la prensa. «El abdomen es un lugar peligroso para una lesión porque en cada servicio pones mucho esfuerzo en esa zona. Así que necesito tomar las cosas con calma y hacer los altos de manera adecuada. Es lo que hice, tomar el camino más conservador, y espero estar listo para jugar».

El balear, que tiene 36 Masters 1.000 en su museo, solo ha conquistado una vez el de Cincinnati, y fue en 2013. Se entiende porque sí que ha levantado cinco veces el Masters 1.000 canadiense, y ha llegado siempre con menos fuerzas al estadounidense. Y con más precaución, pues el objetivo principal siempre está después: el US Open.

Pero esta edición tiene un plus de aliciente que se une a la urgencia por regresar a la pista para preparar ese último Grand Slam: la posibilidad del número 1. Es un objetivo que Nadal ha ido dejando de lado en pos de otras metas más sustanciosas como son los grandes títulos. Sin embargo, tiene una oportunidad magnífica para regresar al trono de la ATP en esta recta final de curso.

Cosas de las lesiones y del ranking ATP, Nadal se ausentó del circuito casi la mitad del año pasado, así que no defiende ningún punto en los dos próximos meses. Sin embargó, Daniil Medvedev fue campeón en Canadá, por lo que ya ha perdido esos puntos, semifinalista en Cincinnati y campeón del US Open. Es decir, defiende 2.360 puntos de estos dos torneos. El segundo del ranking, Alexander Zverev, continúa en la enfermería a la espera de volver para la Copa Davis en septiembre. Es otro que hizo las cosas muy bien el curso pasado y defiende 1.720 puntos. Tal y como está el ranking, con Nadal a apenas 1.140 puntos del alemán y a 1.265 puntos del ruso, la posibilidad está ahí. «El número 1 del año será Nadal, a no ser que gane todo lo que juegue», concedió Medvedev, quien necesita pasar de cuartos esta semana para mantener las opciones. Nadal terminó el año en lo más alto del podio mundial en 2008, 2010, 2013, 2017 y 2019.

Pero también Alcaraz se une a la pelea, con buenas perspectivas de, al menos acercarse a esa primera plaza por lo poco que defiende y por lo mucho que ambiciona. Y ambos, Alcaraz y Nadal, coinciden, además, en la misma parte del cuadro de Cincinnati. El murciano debuta el martes en el dobles, para coger ritmo y disipar la tensión, formando pareja con Pablo Carreño, recién aterrizado de su primer título de Masters 1.000, y tiene en el camino individual a nombres potentes como Cilic en tercera ronda y Ruud y Norrie en cuartos. Podría enfrentarse a Nadal, a quien venció en el Mutua Madrid Open, con quien perdió en el Masters 1.000 de Miami, en semifinales.

Para el balear, antes de esa atractiva cita fratricida, nombres como el de Bautista, Auger-Alissime, Sinner o un Carreño en su momento más dulce, pueden aguarle la fiesta. Eso sí, los dos españoles evitan a Tsitsipas, Berrettini, Hurkacz y Rublev, que marchan por la parte alta del cuadro.