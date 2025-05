Nadal, sobre la importancia de protegerse del sol: «Me he concienciado para hacer las cosas bien y poder transmitirlas»

Sería muy difícil contar las horas que Rafael Nadal ha pasado al sol en su vida. Al clima natural de Mallorca, se unen las miles de horas que el balear ha pasado a la intemperie para entrenar, para jugar partidos y en su tiempo de ocio. Por eso no dudó en formar parte de la mesa redonda que se organizó en su academia, en Manacor, moderada por Mónica Carrillo, que también sufrió un tipo de cáncer de piel, y que contó con las voces de Raúl de Lucas, dermatólogo y jefe de Dermatología Pediátrica del Hospital Universitario La Paz, la doctora Karen Ramírez, doctora en Epidemiología y Salud Pública y Responsable Nacional de Promoción de la Salud y Prevención en la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Juan Matji y Susana Rodríguez Navarro, presidente y CEO, respectivamente, del laboratorio farmacéutico español Cantabria Labs. Una jornada en la que se subrayó la palabra «educación» como arma para prevenir los problemas de piel que pueden derivar en cáncer y que conmemora el Día del Melanoma, que se celebra este viernes 23.

Los expertos fueron contundentes. «El principal factor de riesgo para el cáncer de piel es, sin duda, la exposición a la radiación ultravioleta», comentó Ramírez. «Todavía hay mucha gente que piensa que el bronceado es sano, y es al contrario, es una agresión a la piel», señaló Rodríguez Navarro.

Para Nadal, como ha defendido en todas las facetas de su vida, la educación es vital para aprender hábitos saludables y que puedan permanecer para siempre. «Con la relación que he tenido como embajador de Cantabria Labs, he mejorado mucho más hábitos. Me he concienciado de una manera que antes no conocía. Y me ha servido a nivel educativo para hacer las cosas bien y poder transmitirlas. Cuando era pequeño no había tanta información sobre estos problemas, ahora estoy mucho más concienciado. Y creo que el hecho de que los jóvenes aprendan hábitos saludables en la época de formación, van automatizando esos hábitos y los adquieren de por vida», admitió.

Por eso, informó de que los chavales que están en su academia tienen esta «asignatura» de protegerse del sol como obligatoria, con monitores y profesores muy pendientes de que salgan a la pista y a la calle con protector solar.

Una vía, la educación, que apoyó con rotundidad el dermatólogo especializado en pediatría, Raúl de Lucas, quien en su intervención señaló: «El producto más importante para la piel de un niño es un fotoprotector. La mayoría de la radiación solar que recibimos en la vida, la recibimos antes de los 20 años, por el tipo de vida que tienen los niños actualmente que pasan tanto tiempo al aire libre. Por eso, el momento de realizar esa prevención y concienciación es desde pequeños».

Es Nadal consciente de este problema que otros deportistas han decidido no tomarse en serio. Pero los números indican que no solo hay cada vez más casos, sino que hay una información errónea en la percepción de estos peligros que entraña estar al sol sin las debidas medidas. Como las que destacó Karen Ramírez a raíz de las encuestas realizadas en España, Italia y Portugal: «El año pasado hubo 20.000 casos de cáncer piel y más de 1.000 muertes provocadas por el este tipo de cáncer. La incidencia del melanoma ha aumentado más del 40 % en la última década en España. Afortunadamente, es un problema que puede mitigarse con más educación y prevención. Es fundamental cambiar la percepción social del bronceado, promover el uso diario de protección solar y fomentar revisiones dermatológicas periódicas. La prevención comienza con la información y es nuestra responsabilidad como comunicadores transmitir que nuestra piel no sólo es una cuestión estética, es una cuestión de salud».