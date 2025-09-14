Martínez - Rune en directo: ganador y resultado del partido de la Copa Davis

SET PARA PEDRO MARTINEZ. Arranca bien el cuarto partido de la eliminatoria para España, con victoria cómoda en el primer set, 6-1.
6 - 1[ SET 1 ]El golpe de derecha de Holger Rune se va fueraBola de set para Pedro Martínez que puede cerrar la primera manga por la vía rápida. 40 - 15Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto 30 - 15Pedro Martinez falla su segundo servicio, doble falta 30 - 0Holger Rune estrella su golpe de revés en la red 15 - 0Saque plano de Pedro Martinez, el resto de Holger Rune se va fueraBREAK DE PEDRO MARTINEZ. El español vuelve a romper el servicio de su rival y pone el 5-1 en esta primera manga. 5 - 1[ SET 1 ]El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera 40 - 30Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto 30 - 30El golpe de derecha de Pedro Martinez se va fuera 30 - 15Holger Rune estrella su golpe de derecha en la red 15 - 15El revés de Holger Rune se va fuera 0 - 15Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el puntoJuego para Pedro Martínez que confirma el break anterior y pone un esperanzador 4-1 en el marcador del primer set. 4 - 1[ SET 1 ]Saque plano de Pedro Martinez, el resto de Holger Rune se va fuera 40 - 30El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera 30 - 30Pedro Martinez estrella su golpe de derecha en la red 30 - 15El revés de Holger Rune se va fuera 15 - 15La contradejada de Holger Rune se estrella en la red 0 - 15Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el puntoBREAK DE PEDRO MARTÍNEZ. El valenciano rompe el servicio de Rune que comete doble falta en un mal momento. 3 - 1[ SET 1 ]Holger Rune falla su segundo servicio, doble faltaBola de break para Pedro Martínez en este cuarto juego del partido. 40 - 30El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera 30 - 30Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto 30 - 15El revés de Holger Rune se va fuera 15 - 15Gran resto de derecha de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto 0 - 15Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el puntoPedro Martínez sigue muy firme con su servicio, juego en blanco para él. 2 - 1[ SET 1 ]Saque plano de Pedro Martinez, el resto de Holger Rune se va fuera 40 - 0Impresionante passing shot de Pedro Martinez desde el fondo de la pista supera a Holger Rune y le sirve para ganar el punto 30 - 0El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera 15 - 0Holger Rune estrella su golpe de derecha en la redRune salva el juego con su servicio para el 1-1. 1 - 1[ SET 1 ]Saque plano de Holger Rune, el resto de Pedro Martinez se va fuera 40 - ADPedro Martinez estrella su golpe de derecha en la red 40 - 40Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el puntoBuena defensa de Pedro Martínez que provoca el fallo de Rune, bola de break para el español. AD - 40Holger Rune estrella su golpe de derecha en la red
Pedro Martínez presiona el servicio de Holger Rune y pone el 40-40 en este segundo juego.
40 - 40Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto 30 - 40Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto 0 - 40Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto 0 - 30Saque plano de Holger Rune, el resto de Pedro Martinez se va fuera 0 - 15Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el puntoBuen inicio de partido por parte de Pedro Martínez que gana fácil con su servicio. 1 - 0[ SET 1 ]Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto 40 - 0Saque plano de Pedro Martinez, el resto de Holger Rune se va fuera 30 - 0Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto 15 - 0Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el puntoUn Rune que este año se proclamó campeón del Conde de Godó y con un historial que contempla haber sido campeón de un Masters 1000, en 2022 en París.
El cuarto punto se lo va a disputar Pedro Martínez y Holger Rune. Tarea complicada para el español ante el número 11 del mundo aunque en su único enfrentamiento previo ganó Pedro Martínez, en octavos de Rotterdam este mismo año.España está obligada a ganar los tres encuentros de este domingo para poder estar en la Final a 8 de Bolonia. De momento ya ha dado el primer paso con el triunfo en dobles y ahora tendrá una nueva “match ball” en este cuarto encuentro de la eliminatoria.Tampoco empezó bien el encuentro de dobles disputado hace unas horas en el que August Holmgren y Johannes Ingildsen se imponían por 6-1 en el primer set. Pero la pareja formada por Pedro Martínez y Jaume Munar le daba la vuelta al encuentro, devolviendo la emoción a la eliminatoria.El sábado todo se le puso cuesta arriba al combinado español con la derrota en los dos primeros partidos, individuales. Primero fue Holger Rune quien derrotaba en dos sets a Pablo Carreño y a continuación Elmer Moller hizo lo propio ante Jaume Munar.
Buenas tardes y bienvenidos a este cuarto partido de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Dinamarca.
