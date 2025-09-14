Suscribete a
En juegoS1S2S3

Pedro Martinez

06--

Holger Rune

01--

Copa Davis. 2ª ronda. Domingo 14/09 14:14h. Canal Movistar Deportes

Tenis

Martínez - Rune en directo: ganador y resultado del partido de la Copa Davis

Copa Davis 2025

Sigue en directo el partido entre Pedro Martínez y Holger Rune, cuarto choque entre España y Dinamarca en la Davis

Icono
SET PARA PEDRO MARTINEZ. Arranca bien el cuarto partido de la eliminatoria para España, con victoria cómoda en el primer set, 6-1.
6 - 1Icono
[ SET 1 ]El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera
Icono
Bola de set para Pedro Martínez que puede cerrar la primera manga por la vía rápida.
40 - 15Icono
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto

30 - 15Icono
Pedro Martinez falla su segundo servicio, doble falta
30 - 0Icono
Holger Rune estrella su golpe de revés en la red
15 - 0Icono
Saque plano de Pedro Martinez, el resto de Holger Rune se va fuera
Icono
BREAK DE PEDRO MARTINEZ. El español vuelve a romper el servicio de su rival y pone el 5-1 en esta primera manga.

5 - 1Icono
[ SET 1 ]El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera
40 - 30Icono
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto
30 - 30Icono
El golpe de derecha de Pedro Martinez se va fuera
30 - 15Icono
Holger Rune estrella su golpe de derecha en la red

15 - 15Icono
El revés de Holger Rune se va fuera
0 - 15Icono
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto
Icono
Juego para Pedro Martínez que confirma el break anterior y pone un esperanzador 4-1 en el marcador del primer set.
4 - 1Icono
[ SET 1 ]Saque plano de Pedro Martinez, el resto de Holger Rune se va fuera

40 - 30Icono
El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera
30 - 30Icono
Pedro Martinez estrella su golpe de derecha en la red
30 - 15Icono
El revés de Holger Rune se va fuera
15 - 15Icono
La contradejada de Holger Rune se estrella en la red

0 - 15Icono
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto
Icono
BREAK DE PEDRO MARTÍNEZ. El valenciano rompe el servicio de Rune que comete doble falta en un mal momento.
3 - 1Icono
[ SET 1 ]Holger Rune falla su segundo servicio, doble falta
Icono
Bola de break para Pedro Martínez en este cuarto juego del partido.

40 - 30Icono
El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera
30 - 30Icono
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto
30 - 15Icono
El revés de Holger Rune se va fuera
15 - 15Icono
Gran resto de derecha de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto

0 - 15Icono
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto
Icono
Pedro Martínez sigue muy firme con su servicio, juego en blanco para él.
2 - 1Icono
[ SET 1 ]Saque plano de Pedro Martinez, el resto de Holger Rune se va fuera
40 - 0Icono
Impresionante passing shot de Pedro Martinez desde el fondo de la pista supera a Holger Rune y le sirve para ganar el punto

30 - 0Icono
El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera
15 - 0Icono
Holger Rune estrella su golpe de derecha en la red
Icono
Rune salva el juego con su servicio para el 1-1.
1 - 1Icono
[ SET 1 ]Saque plano de Holger Rune, el resto de Pedro Martinez se va fuera

40 - ADIcono
Pedro Martinez estrella su golpe de derecha en la red
40 - 40Icono
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto
Icono
Buena defensa de Pedro Martínez que provoca el fallo de Rune, bola de break para el español.
AD - 40Icono
Holger Rune estrella su golpe de derecha en la red

Icono
Pedro Martínez presiona el servicio de Holger Rune y pone el 40-40 en este segundo juego.
40 - 40Icono
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto
30 - 40Icono
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto
0 - 40Icono
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto

0 - 30Icono
Saque plano de Holger Rune, el resto de Pedro Martinez se va fuera
0 - 15Icono
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto
Icono
Buen inicio de partido por parte de Pedro Martínez que gana fácil con su servicio.
1 - 0Icono
[ SET 1 ]Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto

40 - 0Icono
Saque plano de Pedro Martinez, el resto de Holger Rune se va fuera
30 - 0Icono
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto
15 - 0Icono
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto
Icono
Un Rune que este año se proclamó campeón del Conde de Godó y con un historial que contempla haber sido campeón de un Masters 1000, en 2022 en París.

Icono
El cuarto punto se lo va a disputar Pedro Martínez y Holger Rune. Tarea complicada para el español ante el número 11 del mundo aunque en su único enfrentamiento previo ganó Pedro Martínez, en octavos de Rotterdam este mismo año.
Icono
España está obligada a ganar los tres encuentros de este domingo para poder estar en la Final a 8 de Bolonia. De momento ya ha dado el primer paso con el triunfo en dobles y ahora tendrá una nueva “match ball” en este cuarto encuentro de la eliminatoria.
Icono
Tampoco empezó bien el encuentro de dobles disputado hace unas horas en el que August Holmgren y Johannes Ingildsen se imponían por 6-1 en el primer set. Pero la pareja formada por Pedro Martínez y Jaume Munar le daba la vuelta al encuentro, devolviendo la emoción a la eliminatoria.
Icono
El sábado todo se le puso cuesta arriba al combinado español con la derrota en los dos primeros partidos, individuales. Primero fue Holger Rune quien derrotaba en dos sets a Pablo Carreño y a continuación Elmer Moller hizo lo propio ante Jaume Munar.

Icono
Buenas tardes y bienvenidos a este cuarto partido de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Dinamarca.

