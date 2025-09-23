Muere Nikola Pilić, leyenda absoluta del tenis y mentor de Novak Djokovic

La leyenda del tenis croata Nikola Pilić, varias veces campeón de la Copa Davis como capitán y uno de los primeros mentores de Novak Djokovic, falleció ayer lunes a sus 87 años en Opatija, al oeste de Croacia, tal y como ha informado hoy la federación de tenis del país. «Uno de los mayores jugadores y entrenadores que el tenis croata haya dado», precisa su comunicado.

Pilić comenzó su carrera en 1953 en Split y sólo cuatro años más tarde ya jugaba en el equipo júnior de Yugoslavia. Ganó el campeonato de Yugoslavia en cinco ocasiones en la modalidad de simples (1962, 1963, 1964, 1966 y 1967) y siete en dobles. El mayor logro de su carrera fue haber disputado la final de Roland Garros en 1973, que perdió en tres sets frente al rumano Ilie Nastase. También ganó el US Open en dobles junto al francés Pierre Barthès en 1970.

Tras colgar la raqueta, Pilić fue entrenador de varias estrellas del tenis como Goran Ivanišević, Michael Stich y Boris Becker. También tuvo gran influencia en Djokovic, quién le calificó de «padre tenístico». En 1999, la primera entrenadora de Djokovic, Jelena Genčić, envió al entonces joven Novak a entrenarse a la academia de Pilić, en Múnich, donde el serbio pudo mejorar su juego.

«Nikola Pilić quedará en la memoria como el único capitán que llevó a tres países diferentes a ganar la Copa Davis», destaca la federación croata haciendo referencia a los títulos con Alemania (1988, 1989 y 1993), Croacia (2005) y Serbia (2010).