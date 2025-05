Zverev muestra galones ante Berrettini y se corona por segunda vez en Madrid

Crónica

Impone Alexander Zverev su veteranía en los grandes escenarios y en los momentos clave en la final del Mutua Madrid Open ante un Matteo Berrettini con muy buenas maneras y futuro que pagó la novatada de su estreno. Suma el alemán, 6 del mundo y 24 años , su segundo triunfo en la Caja Mágica y su cuarto Masters 1.000 de este calibre en la final más larga de este torneo desde que se celebra a tres sets, con dos horas y cuarenta minutos de tenis a la velocidad de la luz.

En 2017, Zverev comenzó a llenar los corrillos del planeta tenis. Casi dos metros, paso lento, pero mano rápida, saque estupendo. Empuja a Rafael Nadal hasta el límite a cinco sets en el Abierto de Australia (6-4, 3-6, 7-6 (5), 3-6 y 2-6), vence a Novak Djokovic en la final del Masters 1.000 de Roma y a Roger Federer en la final del Masters 1.000 de Canadá. Una carta de presentación envidiable que alargó con otro curso prodigioso en 2018: final en Miami, título en Madrid, final en Roma, y maestro en las ATP Finals con 21 años y con victoria sobre Nadal, además. En 2020, para guinda, por el momento, final de su primer Grand Slam, cinco horas contra Thiem de la que se llevó el trofeo pequeño pero muy buenas lecciones de futuro.

Todo eso se ha acumulado ya en su mano y en su mochila, superior a Matteo Berrettini justo cuando hay que serlo: para sufrir los ímpetus del rival en un primer set en el que también hubo muchos errores propios (cuatro dobles faltas), y levantarse cuando el encuentro exige más cabeza que fuerza. Y fuerza hubo de la buena, porque los proyectiles volaban de lado a lado, retumbando en una pista con techo que doblaba el eco de los golpes y que había redoblado también el de los aplausos, a los sanitarios primero en un homenaje, y a la presidenta electa, Isabel Díaz Ayuso, cuando entró en el palco de autoridades.

Ya en la batalla tenística, el italiano vio enseguida la plaza en la que estaba y contra quién estaba jugando. Cerca de diez minutos duró su primer juego, alargado en varios deuces y ventajas porque no acababa de encontrar el tino y Zverev le ponía mordiente en cada resto. Pero salvado el peligro, el 10 del mundo, sacó su arsenal. Torneos como el Gstaad, el primero de su carrera, los ganó sin perder ni una sola vez su servicio. Se entiende desde el momento en que se ve cómo su mano, su brazo, su muñeca, su hombro y sus piernas son capaces de impulsarse sobre la tierra para catapultar la pelota a 230 kilómetros por hora. Bienvenidos al tenis del futuro, hoy. Además de coraje y fuerza, claro, algún recurso más, eliminadas las dejadas porque a la cuarta ya no se permitió más errores, sí fue efectivo con los reveses cortados que incomodaron a Zverev, 198 centímetros de cuerpo.

El alemán, no obstante, respondió enseguida, temblona la mano del italiano en ese momento en el que el marcador sopla a favor y grito desgarrado del alemán que retumbó en esta pista Manolo Santana cerrada por la lluvia. Presumible en este nuevo tenis, se cumplía una hora de igualdad cuando se iniciaba el tie break. Esa suerte de lotería en la que Berrettini compró todos los números al inicio, con un 5-0 demoledor, pero que supo también jugar buenas apuestas después. No pudo cerrar el set con 6-4 y saque, ahí la novatada. Zverev, sin apenas más recursos que el saque y palos de lado a lado que no todos salieron bien, tuvo en sus manos dos oportunidades de set. Pero Berrettini aguantó sus 220 kilómetros por hora y salvó la segunda contraatacando con un servicio a 230 . Y ahí, entonces, los nervios atenazaron al veterano: doble falta (siete en total) y saque para el italiano, que cerró los ojos y empaló a 217: primer set en su bolsillo en una hora y 9 minutos.

La segunda novatada para Berrettini llegó con 4-4 y saque. Ahí, donde se deciden los campeones, el italiano volvió a las andadas con las dejadas, se las respondió de maravilla Zverev y para finalizar, su primera doble falta. Regalo y break para el alemán, que no desaprovechó la oportunidad de imponerse en la moral y el marcador. Cosas de este tenis de pegada, habría, claro, tercer set.

También característico de este nuevo tenis es que, por el momento, nadie aguanta ese ritmo durante todo el encuentro. Imposible que el brazo y la cabeza permanezcan con ese nivel de precisión que ambos regalaron en el primer set. Sobre todo Berrettini, que comenzó a cansarse y, de paso, también su tenis. Errores no forzados, derechas que ya no apuntaban dentro de las líneas y break en el quinto juego porque la paciencia del alemán, aun con desajustes, tuvo sus réditos. El italiano aún dejó en la Manolo Santana -presente también en los palcos- sello de que será campeón en el futuro. Pero por el momento, le falta ese toque todavía, y esa experiencia, para lograrlo . Porque la última novatada llegó en el noveno juego: su mano, cansada ya, impactó un remate fácil al pasillo. Y aunque levantó la primera bola de partido, no pudo con la segunda. Cabeza alta en la derrota, pero es el veterano Zverev el que se lleva la final más larga del Mutua Madrid Open desde que se disputa a tres sets, dos horas y 40 minutos, y su segundo título en la Caja Mágica.

Previa a la fiesta tenística, bajo techo en la Manolo Santana, homenaje y gracias a los sanitarios, con aplauso cerrado. Y ovación para la presidenta electa de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando apareció en el palco.

6 - 3 AD - 40 40 - 40 AD - 40 40 - 40 6 - 3 40 - 30 30 - 30 15 - 30 15 - 15 0 - 15 5 - 3 40 - 0 30 - 0 15 - 0 4 - 3 0 - 40 0 - 30 0 - 15 4 - 2 40 - 30 30 - 30 30 - 15 30 - 0 15 - 0 3 - 2 40 - 15 30 - 15 15 - 15 0 - 15 2 - 2 AD - 40 40 - AD 40 - 40 30 - 15 15 - 15 15 - 0 1 - 2 30 - 40 30 - 30 30 - 15 30 - 0 15 - 0 1 - 1 40 - 15 30 - 0 15 - 0 0 - 1 15 - 40 15 - 30 15 - 15 15 - 0 6 - 4 40 - 30 30 - 30 30 - 15 15 - 15 0 - 15 5 - 4 40 - 15 30 - 15 15 - 15 15 - 0 4 - 4 40 - 15 30 - 15 30 - 0 15 - 0 3 - 4 40 - AD 40 - 40 30 - 40 30 - 30 30 - 15 30 - 0 15 - 0 3 - 3 40 - 15 30 - 15 30 - 0 15 - 0 2 - 3 0 - 40 0 - 30 0 - 15 2 - 2 40 - 15 40 - 0 30 - 0 15 - 0 1 - 2 0 - 40 0 - 30 0 - 15 1 - 1 40 - 30 30 - 30 30 - 15 15 - 15 0 - 15 0 - 15 0 - 1 0 - 40 0 - 30 0 - 15 6 - 7 8 - 9 8 - 8 7 - 8 7 - 7 7 - 6 6 - 6 5 - 6 4 - 6 4 - 5 3 - 5 2 - 5 1 - 5 0 - 5 0 - 4 0 - 3 0 - 2 0 - 1 0 - 15 6 - 6 15 - 40 15 - 30 15 - 15 15 - 0 6 - 5 40 - 15 30 - 15 15 - 15 0 - 15 5 - 5 15 - 40 0 - 40 0 - 30 0 - 15 5 - 4 40 - 0 30 - 0 15 - 0 4 - 4 40 - 30 40 - 15 30 - 15 30 - 0 15 - 0 3 - 4 30 - 40 15 - 40 15 - 30 0 - 30 0 - 15 3 - 3 30 - 40 30 - 30 30 - 15 15 - 15 15 - 0 3 - 2 40 - 15 30 - 15 15 - 15 0 - 15 2 - 2 15 - 40 0 - 40 0 - 30 0 - 15 2 - 1 AD - 40 40 - 40 40 - 30 30 - 30 30 - 15 30 - 0 15 - 0 1 - 1 40 - AD 40 - 40 40 - AD 40 - 40 40 - AD 40 - 40 AD - 40 40 - 40 40 - AD 40 - 40 30 - 40 30 - 30 15 - 30 0 - 30 0 - 15 1 - 0 40 - 40 30 - 40 15 - 40 15 - 30 15 - 15 15 - 0