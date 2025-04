Nadal desactiva a Popyrin por la vía rápida

Crónica

Rafael Nadal muestra solidez en este inicio del Mutua Madrid Open, rapidísimo y emotivo su estreno contra Alcaraz, igual de efectivo y breve su segunda puesta en escena en la Caja Mágica ante Alexei Popyrin, 21 años y 76 del mundo . Otro tenista de nueva hornada al que le falta mucho recorrido y que se encontró de frente, y de golpe, con el maestro, aunque este no esté para dar lecciones, sino para sumar enteros con vistas al sexto título en Madrid.

Con 1’96 de altura, las palancas de sus brazos le permiten imprimir a la pelota una velocidad mayúscula, especialmente en los servicios, pero sin desdeñar un drive que montaba rapidísimo para doblar los kilómetros por hora. Pero este tenis del siglo XXI que Popyrin define a la perfección, todavía, por suerte para el deporte, no es hegemónico. Quedan, claro, los maestros del tenis que continúan defendiendo que la velocidad de la pelota no siempre es mejor que la colocación y que a palos desbocados se responde mejor con ideas y directrices bien dirigidas.

Así, y por la experiencia y porque marcha como un tiro después de su final y título en Barcelona, Nadal desactivó la potencia del australiano con más cabeza que fuerza , aunque esta salió siempre que la necesitó. Sobre todo con servicios que ya otorgan puntos casi gratis y que se acercan a los 200 kilómetros por hora. También, si es preciso, el balear saca a 180, o menos, pero con una colocación que sigue siendo más efectiva incluso que la velocidad.

Se presentó así Popyrin, con siete puntos consecutivos gracias a derechas increíbles y reveses igual de eufóricos. Manejó la puesta en escena inicial echando hacia atrás a Nadal, pero se empezó a quemar la pólvora de tanto usarla para intentar sorprender al número 2 del mundo. Hace falta mucho más que potencia. Incluso en esos momentos en los que tuvo hasta, por dos juegos, opciones de romper el saque del balear. Porque este Nadal, maleable y adaptado a cualquier tipo de tenis de tanto que lo ha jugado y desarrollado, ya aprendió hace tiempo a afrontar golpes más de béisbol que de tenis y a ponerlos a su favor.

En octavos de Wimbledon de 2014, Nadal entendió que debía mejorar reflejos y manejar la desactivación de pelotazos . Con saques y restos de 200 por hora que lo sacaron de su estrategia de juego y del torneo. A partir de ahí, la mejora ha sido continua, también porque los jóvenes solo han entendido ese tenis de golpe, golpe y golpe sin pensar que un cambio de ritmo, de orientación o de alturas a tiempo vale más y desgasta menos que poner el brazo al límite.

Más allá de ese inicio fulgurante y de un juego respondón en el que consiguió el break, Popyrin pasó a ser un rival más empequeñecido en manos del balear. Y son 40 los tenistas que vienen de la previa que aprenden que el circuito profesional es un salto cualitativo enorme de la peor manera posible, con correctivos made in Nadal.

El balear sigue sólido en Madrid, a la espera de su siguiente rival, pieza dura porque toca Alexander Zverev , verdugo de Daniel Evans por 6-3 y 7-6 (3). El español y el alemán se han cruzado en siete ocasiones con cinco triunfos del balear. Aunque los dos últimos choques cayeron del lado del 6 del mundo, ambos en pista dura: ronda de Copa de Maestros 2019 y las semifinales del Masters 1.000 de París 2020.

«Saques y drives muy rápidos, con el tiempo muy seco, así que todo muy rápido. Un encuentro duro, así que contento. Máximo respeto porque jugó contra Sinner. Me encontré cómodo con el marcador. Hice cosas buenas aunque es difícil jugar contra él porque no puedes pensar en poner una pelota aquí o allá porque él golpea siempre muy duro. El principio ha sido muy difícil porque solo se podía tirar. He conseguido salvar el juego y hacer break».

6 - 3 40 - 15 40 - 0 30 - 0 15 - 0 5 - 3 15 - 40 15 - 30 15 - 15 15 - 0 5 - 2 40 - 15 30 - 15 15 - 15 40 - 40 30 - 40 15 - 40 0 - 40 0 - 30 0 - 15 4 - 1 40 - 15 30 - 15 30 - 0 15 - 0 3 - 1 0 - 40 0 - 30 0 - 15 3 - 0 AD - 40 40 - 40 40 - 30 40 - 15 30 - 15 15 - 15 15 - 0 2 - 0 40 - 0 30 - 0 15 - 0 1 - 0 40 - 0 30 - 0 15 - 0 6 - 3 40 - 30 30 - 30 15 - 30 0 - 30 0 - 15 5 - 3 40 - 30 30 - 30 15 - 30 0 - 30 0 - 15 4 - 3 15 - 40 15 - 30 30 - 15 40 - 40 40 - 40 40 - AD 40 - 40 30 - 40 15 - 40 15 - 30 15 - 15 0 - 15 4 - 1 40 - 30 40 - 15 30 - 15 15 - 15 15 - 0 3 - 1 40 - 30 30 - 30 15 - 15 15 - 0 15 - 0 2 - 1 40 - 40 2 - 1 40 - 30 30 - 30 15 - 30 15 - 15 0 - 15 1 - 1 AD - 40 40 - 40 30 - 40 15 - 40 0 - 40 0 - 30 0 - 15 0 - 1 0 - 40 0 - 30 0 - 15