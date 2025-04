Cuándo juega Alcaraz en el Mutua Madrid Open: posibles rivales, fechas y horarios de los partidos

En el Mutua Madrid Open ya han comenzado los raquetazos y un año más es el epicentro del tenis mundial por estas fechas, gracias a que acoge el segundo Masters 1.000 de la temporada de tierra batida en el circuito masculino, y el primer torneo WTA 1.000 sobre arcilla en el circuito femenino.

El evento cuenta con las mejores raquetas del tenis mundial, y una vez definidos los cuadros para definir el camino hacia el título de los grandes favoritos, el mejor tenis se da cita en la Caja Mágica hasta el 4 de mayo.

Carlos Alcaraz parte como uno de los favoritos y buscará su tercer título en Madrid tras los conquistados, de forma consecutiva, en 2022 y 2023. Novak Djokovic es el otro gran reclamo, en su regreso a un campeonato al que no acude desde 2022.

Cuándo debuta Carlos Alcaraz en el Open de Madrid

El murciano debería debutar este sábado 26 de abril, pero su presencia se encuentra en el aire por los problemas musculares que sufrió en la final del Trofeo Conde de Godó, donde cayó ante el danés Holger Rune (6-7 y 2-6). El ganador de cuatro Grand Slam se ha sometido a pruebas, y como él mismo confirmó en la presentación de su documental 'A mi manera', está a la espera de los resultados.

«Físicamente me encuentro bien, me he hecho pruebas y vamos a ver qué dicen los resultados, estoy acostumbrado a jugar con molestias, esperemos que pueda disfrutar de Madrid. Estoy con ganas y todo es posible, Madrid siempre es especial e intento hacer lo imposible por venir aquí, aunque a veces hay que escuchar al cuerpo», indicó el tenista de El Palmar.

Cuadro del Mutua Madrid Open 2025. pic.twitter.com/HPRVtFKbPQ — Gbey Apuestas (@GbeyApuestas) April 21, 2025

En el lado del cuadro del español le ha correspondido Novak Djokovic, al que podría enfrentarse en unas hipotéticas semifinales. Alcaraz no tendrá que jugar primera ronda y debutará contra el ganador del Yoshihito Nishioka - Zizou Bergs; en tercera ronda podría verse las caras ante Jiri Lehecka; en octavos, Dimitrov parece lo más probable por ranking; en cuartos su rival podría ser Álex de Miñaur y en una posible final, se vería las caras con Zverev, que le acaba de quitar el número dos del ranking mundial.

El cuadro de Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open 2025 Primera Ronda - Exento

Segunda Ronda - Nishioka/Bergs

Tercera Ronda - Lehecka/Norrie

Octavos de final - Dimitrov/Machac

Cuartos de final - De Miñaur/Tsitsipas/Musetti

Semifinales - Djokovic/Draper

Final - Zverev/Rublev/Rune

Horarios y orden de juego del Mutua Madrid Open

La tercera ronda está programada para el domingo 27 y lunes 28 de abril. Mientras que los octavos de final de disputarán íntegramente el martes 29 de abril. Los cuartos de final se jugarán entre el miércoles 30 de abril y el jueves 1 de mayo. Las dos semifinales masculinas del Mutua Madrid Open están fijadas para el viernes 2 de mayo, y la final será el domingo 4 de mayo.

La jornada diurna del Mutua Madrid Open se iniciará a las 11:00 hora española hasta el miércoles 30 de abril, cuando la actividad pasará a comenzar a las 13 horas. La sesión nocturna se jugará desde las 20:00 tanto en la Pista Manolo Santana como en la Pista Arantxa Sánchez-Vicario.

Los aficionados pueden seguir el torneo en España a través de Teledeporte, Movistar Plus+ y RTVE Play. Además, podrá seguir el minuto a minuto y toda la información sobre el torneo madrileño en ABC.es