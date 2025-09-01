Suscribete a
Tenis

Jaume Munar reinicia la partida: más tenis, más ilusión y los octavos del US Open

El mallorquín se estrena en la cuarta ronda del Grand Slam de Nueva York en el que no pasaba de primera ronda desde 2018

Jaume MUnar, durante el partido en el US Open
Laura Marta

Hasta él acepta que ha entrado en otra dimensión. A los 28 años, Jaume Munar (Santanyí, 1997) se ha redescubierto en un tenista más capaz, con mayor ilusión, mejor técnicamente y con una madurez que lo ha impulsado donde el talento y la competitividad ... no le habían llevado a principio de la veintena:dentro de los 40 mejores del mundo y en sus primeros octavos de un Grand Slam. Y en el USOpen, donde hace un año era el 84 del mundo, no había pasado de la primera ronda desde 2018. Un nuevo Munar que vive su mejor momento.

