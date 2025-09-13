Jaume Munar - Elmer Moeller, en directo: resultado y última hora del partido de la Copa Davis hoy

La volea de Jaume Munar se va fuera Gran volea desde media pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto Cuatro juegos seguidos de Munar ponen el set 4-2, con todo bastante encarrilado. Aunque el estilo de Elmer Moller, desenfadado a la par que efectivo, debe ser muy tenido en cuenta por el español. Saque plano, en su segundo servicio de Jaume Munar, el resto de Elmer Moeller se va fuera Saque plano, en su segundo servicio de Jaume Munar, el resto de Elmer Moeller se va fuera Gran volea desde media pista de Jaume Munar que supera a Elmer Moeller y consigue el punto Gran volea desde media pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto Elmer Moeller estrella su golpe de derecha en la red El revés de Elmer Moeller se va fuera Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto El golpe de derecha de Elmer Moeller se va fuera Elmer Moeller no consigue superar la red con su volea Mal arranque de Munar enjuagado con los dos últimos juegos. Set larguísimo, casi media hora para un 2-2 en el marcador. Jaume Munar con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Elmer Moeller se apunta el tanto El golpe de Elmer Moeller se va fuera Revés desde el centro de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar Gran volea desde media pista de Jaume Munar que supera a Elmer Moeller y consigue el punto El golpe de Jaume Munar se va fuera El golpe de derecha de Elmer Moeller se va fuera Elmer Moeller estrella su golpe de derecha en la red Elmer Moeller estrella su golpe de derecha en la red Elmer Moeller con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Jaume Munar se apunta el tanto La contradejada de Jaume Munar se estrella en la red Gran volea desde media pista de Jaume Munar que supera a Elmer Moeller y consigue el punto El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera Saque plano de Jaume Munar, el resto de Elmer Moeller se va fuera Revés desde el centro de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto Gran volea desde media pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto Jaume Munar estrella su golpe de revés en la red Jaume Munar estrella su golpe de derecha en la red El revés de Elmer Moeller se va fuera Gran volea desde media pista de Jaume Munar que supera a Elmer Moeller y consigue el punto Ambos están ya sobre la arcilla peloteando y dirimiendo quien es el primero en servir en el segundo partido de la tarde. ¡Hola de nuevo! En breve arranca el segundo punto de la eliminatoria entre España y Dinamarca. Jugarán Jaume Munar y Elmer Moller.
