LA VUELTA
Restricciones en la Bola del Mundo durante la etapa decisiva: solo 15 motos subirán hasta la cima
En juegoS1S2S3

Jaume Munar

300--

Elmer Moeller

400--

Copa Davis. 2ª ronda. Sábado 13/09 15:15h. Canal Movistar Deportes

Tenis

Jaume Munar - Elmer Moeller, en directo: resultado y última hora del partido de la Copa Davis hoy

15 - 40Icono
La volea de Jaume Munar se va fuera
15 - 30Icono
Gran volea desde media pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto
Icono
Cuatro juegos seguidos de Munar ponen el set 4-2, con todo bastante encarrilado. Aunque el estilo de Elmer Moller, desenfadado a la par que efectivo, debe ser muy tenido en cuenta por el español.
4 - 2Icono
[ SET 1 ]Saque plano, en su segundo servicio de Jaume Munar, el resto de Elmer Moeller se va fuera

40 - 15Icono
Saque plano, en su segundo servicio de Jaume Munar, el resto de Elmer Moeller se va fuera
30 - 15Icono
Gran volea desde media pista de Jaume Munar que supera a Elmer Moeller y consigue el punto
15 - 15Icono
Gran volea desde media pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto
15 - 0Icono
Elmer Moeller estrella su golpe de derecha en la red

3 - 2Icono
[ SET 1 ]El revés de Elmer Moeller se va fuera
40 - 30Icono
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto
40 - 15Icono
El golpe de derecha de Elmer Moeller se va fuera
30 - 15Icono
Elmer Moeller no consigue superar la red con su volea

Icono
Mal arranque de Munar enjuagado con los dos últimos juegos. Set larguísimo, casi media hora para un 2-2 en el marcador.
2 - 2Icono
[ SET 1 ]Jaume Munar con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Elmer Moeller se apunta el tanto
AD - 40Icono
El golpe de Elmer Moeller se va fuera
40 - 40Icono
Revés desde el centro de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar

AD - 40Icono
Gran volea desde media pista de Jaume Munar que supera a Elmer Moeller y consigue el punto
40 - 15Icono
El golpe de Jaume Munar se va fuera
1 - 2Icono
[ SET 1 ]El golpe de derecha de Elmer Moeller se va fuera
40 - 30Icono
Elmer Moeller estrella su golpe de derecha en la red

30 - 30Icono
Elmer Moeller estrella su golpe de derecha en la red
15 - 30Icono
Elmer Moeller con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Jaume Munar se apunta el tanto
15 - 15Icono
La contradejada de Jaume Munar se estrella en la red
15 - 0Icono
Gran volea desde media pista de Jaume Munar que supera a Elmer Moeller y consigue el punto

0 - 2Icono
[ SET 1 ]El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera
15 - 30Icono
Saque plano de Jaume Munar, el resto de Elmer Moeller se va fuera
0 - 30Icono
Revés desde el centro de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar
0 - 15Icono
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto

0 - 1Icono
[ SET 1 ]Gran volea desde media pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto
40 - ADIcono
Jaume Munar estrella su golpe de revés en la red
40 - 40Icono
Jaume Munar estrella su golpe de derecha en la red
AD - 40Icono
El revés de Elmer Moeller se va fuera

40 - 40Icono
Gran volea desde media pista de Jaume Munar que supera a Elmer Moeller y consigue el punto
Icono
Ambos están ya sobre la arcilla peloteando y dirimiendo quien es el primero en servir en el segundo partido de la tarde.
Icono
¡Hola de nuevo! En breve arranca el segundo punto de la eliminatoria entre España y Dinamarca. Jugarán Jaume Munar y Elmer Moller.

