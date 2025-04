Iga Swiatek: «Soy dura conmigo misma. No acepto jugar o entrenar al 70 %»

Actual campeona de Madrid, número 2 del mundo, y cinco títulos de Grand Slam. Iga Swiatek (23 años) ha sido durante mucho tiempo el límite del circuito femenino. Dominadora de la tierra, póker en Roland Garros, y una cabeza fría que soportaba todo; líder ... de la clasificación de sets ganados por 6-0. Pero hubo un bajón anímico, su lado más humano, con enfados con los jueces y enfrentamientos con recogepelotas, y un positivo por dopaje de trimetazidina en agosto –con una sanción mínima de un mes que cumplió a partes entre septiembre y diciembre porque creyeron su versión de que había sido accidental–. La mezcla le ha costado a la polaca no levantar un título desde París 2024. Necesitaba paz, decía Anabel Medina a ABC, y parece haberla encontrado. Por ahora, tiene ganas de Mutua Madrid Open y explica a tres medios españoles este proceso.

Después de todo lo que ha pasado en estos meses, ¿se siente ya libre?

He tenido grandes partidos y momentos en los que me he sentido que estaba jugando mi juego, que sabía dónde iba la pelota y podía relajarme. Ha habido partidos más ajustados. Así que esto es siempre altos y bajos. No es como que si te sientes libre y bien una vez y va a ser así siempre. Depende de cada fin de semana, de las cosas que tienes que ajustar. En tenis no tenemos solo cuatro torneos, tenemos como veinte. Y hay que ajustar todos los detalles. No va a ir perfecto cada torneo, pero la clave es trabajar en tus problemas hasta resolverlos.

¿Qué ha aprendido de usted misma en este proceso?

He aprendido muchas cosas. Ahora estoy segura de que puedo recuperarme de cualquier crisis. Y eso me da confianza para el futuro.

¿Y cómo ha cambiado desde su primer Roland Garros, a los 19 años?

Soy muy diferente, mi juego es mucho mejor. En aquel entonces yo era una jugadora que pocos tenían en cuenta, nadie esperaba mucho realmente de mí. Ahora es muy diferente, porque tengo mis expectativas, y también las altas expectativas que me vienen de fuera. Diría que entre eso y todo lo que conlleva el tenis alrededor, fuera de la pista, con la parte del negocio, el tenis se convirtió en algo más complicado. Pero es como se ha desarrollado y como nos tenemos que adaptar los deportistas. Siempre fui consciente de que si tenía éxito, todo sería un poco diferente. Pero lo importante es estar siempre centrada en el tenis y en el proceso de ser una mejor jugadora.

¿Y en la parte tenística?

Soy capaz de ser más regular, y de estar más tiempo a un nivel alto que en 2020 y en 2021; en aquel entonces no era tan buena en eso. Y me siento mucho más segura. Confío en mis armas y sé cuándo usarlas. Así que desde luego que en ese sentido sí que ha habido un desarrollo por mi parte.

¿Cómo afronta ahora las expectativas que crecen con el palmarés?

Ya estoy un poco acostumbrada, pero es verdad que a veces te pega, especialmente cuando sientes que tu confianza no está muy alta. Pero no diría que estoy en esa posición ahora porque he pasado por mucho en este último año, con los Juegos Olímpicos [fue bronce] y lo que pasó en noviembre [su sanción por dopaje]. Así que estoy volviendo a reorganizarme e intentando cambiar el modo en el que pienso el tenis, haciendo que todo sea más sencillo, no haciendo grandes cosas fuera de la pista para tener un buen descanso y estar lista para poder dar más del cien por cien. Centrarme en eso y ver hacia dónde va.

¿Es muy dura consigo misma?

Sí, lo soy. Soy muy ambiciosa y pongo siempre el cien por cien, siempre. Así que a veces, quiero empujar incluso más. Y no acepto jugar o entrenarme algún día al 70 %. Espero siempre ponerlo todo de mi parte, el mayor esfuerzo, la mayor concentración, todo. Pero, por otro lado, creo que eso también es algo que me impulsa, y es bueno.

Se enfrenta hoy a Alexandra Eala, ¿qué opina de esta nueva generación donde también está Andreeva?

Me siento un poco mayor porque siempre he sido la joven y ahora llegan ellas. Tienen un juego muy distinto, pero tienen las dos muchísima confianza y motivación para empujar. Y esto hace que haya una buena competición. Cada año hay nombres nuevos y nuevos talentos. Están en la edad en la que todo viene muy rápido si tienes talento. Es normal. La vida.

¿Ve algo de usted en ellas?

Cada uno tiene su propia historia, pero nos parecemos en que no tienen nada que perder. Todos estamos así, pero cuando creces la vida cambia y sientes más las expectativas. Pero depende en la etapa en la que esté cada uno. No es bueno comparar.

¿El número 1 sigue siendo un objetivo para usted?

Todo el mundo lo quiere. Yo también. Pero el año pasado fue muy bueno y en tenis hay que defenderlo todo y es difícil. Estaré más tranquila en la segunda parte del año, que no fui a la gira asiática y podré sumar puntos. Así que es un objetivo, pero no para ahora.