Europa se pone 3-1 en la Laver Cup tras el triunfo de Alcaraz y Mensik en dobles

El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, recién coronado en el US Open de Flushing Meadows, debutó este viernes en la Laver Cup con una victoria en dobles que dio a Europa una ventaja de 3-1 sobre el combinado del Resto del Mundo tras la jornada inaugural del torneo internacional.

Alcaraz y el checo Jakub Mensik superaron a los estadounidenses Taylor Fritz y Alex Michelsen por 7-6 (9/7) y 6-4 en el último partido del día.

Fue el segundo triunfo de la jornada para Mensik, que previamente había batido a Michelsen en individuales por 6-1, 6-7 (3/7) y 10-8.

El checo perdió su saque cuando servía para cerrar el encuentro en el noveno juego del segundo set. Tras ceder el desempate ante Michelsen, se rehízo y terminó imponiéndose en el supertiebreak a 10 puntos.

«Siempre es complicado para los nervios, pero estoy contento de haber mantenido la concentración hasta el final», declaró Mensik, de 20 años.

Tres puntos para encarrilar 'la sexta'

El noruego Casper Ruud abrió el marcador para Europa con un 6-4, 7-6 (7/4) frente al potente sacador estadounidense Reilly Opelka, en el Chase Center, sede de los Golden State Warriors de la NBA.

«Estuve en la misma situación el año pasado y perdí el partido inicial, así que está bien tomar revancha y comenzar fuerte para Europa», explicó Ruud.

El debutante Joao Fonseca sumó el único punto del Resto del Mundo al vencer 6-4, 6-3 al europeo Flavio Cobolli.

El brasileño de 19 años remontó un 2-4 en el primer set y quebró en dos ocasiones en la segunda manga, animado por un nutrido grupo de compatriotas en la grada.

«Intenté mantenerme positivo durante el encuentro», afirmó Fonseca, campeón de su primer título ATP este año en Buenos Aires. «Estaba algo más nervioso de lo normal, lo cual es lógico».

Europa ha conquistado cinco de las siete primeras ediciones del torneo, aunque el Resto del Mundo se llevó el triunfo la última vez que la competición —cofundada por Roger Federer— se disputó en Norteamérica, en Vancouver 2023.

Desde que Alcaraz selló la victoria europea en Berlín el año pasado ha habido cambios: el francés Yannick Noah reemplazó a Björn Borg como capitán del equipo europeo, mientras que el estadounidense Andre Agassi tomó el relevo de John McEnroe al frente del Resto del Mundo.

Los duelos del viernes otorgaban un punto cada uno. El programa del sábado incluye tres individuales y un dobles, todos con valor de dos unidades.

El domingo arrancará con un encuentro de dobles seguido de tres individuales, cada uno otorgando tres puntos. El primer conjunto en alcanzar 13 puntos se proclama campeón.