España obra el milagro y saca su billete para las finales de Bolonia

Tampoco hacía falta recurrir a Doctor Strange: el único escenario posible en que España podía eliminar a Dinamarca de esta Copa Davis después de la fatídica jornada del sábado consistía en ganar los tres partidos del domingo. Los tres. Sin margen de error. Uno detrás de otro. Y así se dio: Pedro Martínez, heroico, venció 'in extremis' a Holger Rune (6-1, 4-6 y 7-6) después de hacer lo propio en dobles junto a Jaume Munar (1-6, 6-3 y 6-2), y Pablo Carreño puso la guinda en su cruce con Elmer Moeller (6-2 y 6-3).

Pero eso de la remontada no se vislumbraba sino a duras penas al arrancar la mañana. August Holmgren y Johannes Ingildsen, oficiosos y certeros, asestaron un contundente 1-6 a Martínez y Munar en el primer set. Ataviados, como todos sus compañeros de equipo, con una gorra —desde luego poco acostumbrados al sol malagueño—, los tipos hicieron gala de una gran coordinación que no obstante sucumbió a los arrebatos de la aguerrida pareja española.

Dado el primer paso, Martínez y no Munar acabó por medirse a Holger Rune, en la reedición de aquella victoria suya meses atrás en Róterdam. Aquí el gran escollo de la gesta: era previsible ganar en dobles, que no tanto al número 11 del mundo. Martínez, acusando sus horas de más, logró desnortar al joven Holger en un partido casi agónico y desde luego polémico por los envites del danés, limitado también por un dolor en su rodilla durante los últimos juegos.

Por último, Pablo Carreño, caído el sábado ante el susodicho Rune, logró desquitarse de Elmer Moeller sin demasiadas dificultades y certificar la clasificación de España para la Final a 8 de esta Copa Davis, que se jugará del 18 al 23 de noviembre en Bolonia. Aguardan Francia, República Checa, Alemania, Austria, Bélgica, Argentina y, claro, Italia.