Tenis / Copa Davis

España firma otra gesta y jugará ante Italia por su séptima Ensaladera

Victoria en semifinales ante Alemania con triunfos de Carreño y el dobles, de nuevo decisivo

Copa Davis: cuadro de la fase final

Los jugadores españoles, tras eliminar a Alemania
Javier Asprón

Javier Asprón

Copa Davis / Semifinales

Primer partido

  • Pablo Carreño
    •      		6 7
  • Jan-Lennard Struff
    •      		4 6

    Segundo partido

  • Jaume Munar
    •      		6 6
  • Alexander Zverev
    •      		7 7

    Tercer Partido (Dobles)

  • Marcel Granollers / Pedro Martínez
    •      		6 3 6
  • Kevin Krawietz / Tim Puetz
    •      		2 6 3

    Nadie confiaba en ellos tanto como ellos mismos. No estaban ni Alcaraz ni Davidovich, los teóricos uno y dos del ranking nacional, pero la España de los secundarios, el equipo del pueblo, logró una gesta que aún espera rúbrica: la clasificación para la final de ... la Copa Davis. Tras someter a la República Checa cayó también la Alemania de Alexander Zverev, el único 'top ten' disponible para la batalla a ocho en el SuperTennis Arena. El número tres mundial no falló ante Munar, pero tanto Carreño como el dobles formado por Granollers y Martínez cumplieron de forma sobresaliente.

