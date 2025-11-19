España, de favorita a una más: «Vamos a fijarnos en lo que sí tenemos»

Toca cambiar los planes en el vestuario español. La baja de Alcaraz, número 1, y la ausencia de Alejandro Davidovich (14) por desavenencias con el capitán David Ferrer, dejan a Jaume Munar como líder del equipo (36). Será, presumiblemente, quien tome las riendas ... para los partidos individuales, con Pablo Carreño (89) como segundo. Para el dobles, Granollers y Pedro Martínez.

Se lo ha ganado el mallorquín, que celebra una de sus mejores temporadas: primeros octavos de final de un Grand Slam, en el US Open (perdió con Musetti), y alcanza su mejor posición del ranking. Cambiadas las técnicas de juego y la mentalidad par ser más fuerte y reivindicarse entre los que no acaparan siempre las portadas.

Pero sin Alcaraz, hasta Ferrer asume que el equipo merma. «Corría muchísimo riesgo. El tema médico manda. Claro que nos resentimos, es el número uno». Se pasa de favoritos a sorpresa, como lo fue en septiembre, al levantar este grupo una eliminatoria contra Dinamarca, superior en papel, que comenzó 0-2. «Si estamos en las finales es gracias a este grupo, eso lo quiero resaltar, y vamos a competir. Ayer fue un día duro, pero hoy vuelvo a ver la luz, tengo fe y confianza en que podemos hacer buenas cosas esta semana», argumentó el capitán español.

Noticia Relacionada Copa Davis, un torneo histórico convertido en estorbo Laura Marta Alcaraz y Sinner, que no juegan esta edición, echan de menos el ambiente típico de esta competición y apuntan al calendario como principal dificultad para que acudan siempre los mejores

«Hoy hemos tenido un entrenamiento fantástico, el ambiente es bueno y el tenis es entrar a la pista y demostrar quién es mejor. Creo que eso tiene que predominar por encima de cualquier otra cosa. En mi caso, estoy en un momento bueno y creo también que todos ellos pueden demostrar que son grandísimos jugadores. Por lo tanto, más que pensar en lo que no tenemos, creo que hay que aferrarse a lo que sí tenemos, que es fantástico», comentó Munar.

Olvidada ya la baja de Alcaraz, toca pensar en la séptima Ensaladera, y el primer paso es mañana, ante la República Checa. A partir de ahí, Alemania o Argentina, y en la final... por qué no.