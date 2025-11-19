Suscribete a
ABC Premium

Tenis / Copa Davis

España, de favorita a una más: «Vamos a fijarnos en lo que sí tenemos»

Ferrer admite que la baja de Alcaraz es importante, pero quiere mirar en positivo: «Si estamos en las finales es por este grupo, tengo fe y confianza»

Alcaraz no jugará la Copa Davis con España

Ferrer, con Munar en el entrenamiento
Ferrer, con Munar en el entrenamiento EFE
Laura Marta

Laura Marta

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Toca cambiar los planes en el vestuario español. La baja de Alcaraz, número 1, y la ausencia de Alejandro Davidovich (14) por desavenencias con el capitán David Ferrer, dejan a Jaume Munar como líder del equipo (36). Será, presumiblemente, quien tome las riendas ... para los partidos individuales, con Pablo Carreño (89) como segundo. Para el dobles, Granollers y Pedro Martínez.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app