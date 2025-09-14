España - Dinamarca en directo: ganador y resultado del partido de dobles de la Copa Davis

15 - 40Gran resto de derecha de August Holmgren que supera a Jaume Munar y consigue el punto 15 - 30Remate desde el centro de la pista de Pedro Martinez que no da opciones a Johannes Ingildsen 0 - 30El golpe de derecha de Pedro Martinez se va fuera 0 - 15El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera
Firme Dinamarca con su servicio para ganar el primer juego del partido.
0 - 1[ SET 1 ]Segundo servicio liftado de August Holmgren, Jaume Munar no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 40Saque plano de August Holmgren, el resto de Pedro Martinez se va fuera 15 - 30August Holmgren con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 15Johannes Ingildsen con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 0El golpe de derecha de August Holmgren se va fueraLos cuatro tenistas calientan ya en pista, el partido está a punto de comenzar.España está obligada a ganar los tres encuentros de este domingo, empezando por este de dobles y siguiendo con los dos individuales, para poder estar en la Final a 8 de Bolonia.
Un 2-0 que pone muy cuesta arriba la eliminatoria para España. Ahora el protagonismo recae en los dobles, partido en el que Pedro Martínez y Jaume Munar medirán sus fuerzas ante August Holmgren y Johannes Ingildsen.El danés sorprendió al español y le doblegó a base de derechazos con un claro 6-1 en la segunda manga. Guión similar al de un tercer set que ganó Moller por 6-4.Y es que Munar, número 37 del ranking ATP, se vio sorprendido por Moller, número 113 del mundo, en un encuentro que comenzó ganando con un 6-2 en el primer set.Ayer todo se le puso cuesta arriba al combinado español con la derrota en los dos primeros partidos, individuales. Primero fue Holger Rune quien derrotaba en dos sets a Pablo Carreño y a continuación Elmer Moller hizo lo propio ante Jaume Munar.
Buenas tardes y bienvenidos a este tercer partido de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Dinamarca.
