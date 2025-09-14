Suscribete a
En juegoS1S2S3

Pedro Martínez Portero # Jaume Munar

00--

August Holmgren # Johannes Ingildsen

02--

Copa Davis. 2ª ronda. Domingo 14/09 11:11h. Canal Movistar Deportes

Tenis

España - Dinamarca en directo: ganador y resultado del partido de dobles de la Copa Davis

Copa Davis 2025

Sigue en directo el choque de dobles de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Dinamarca

15 - 40Icono
Gran resto de derecha de August Holmgren que supera a Jaume Munar y consigue el punto
15 - 30Icono
Remate desde el centro de la pista de Pedro Martinez que no da opciones a Johannes Ingildsen
0 - 30Icono
El golpe de derecha de Pedro Martinez se va fuera
0 - 15Icono
El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera

Icono
Firme Dinamarca con su servicio para ganar el primer juego del partido.
0 - 1Icono
[ SET 1 ]Segundo servicio liftado de August Holmgren, Jaume Munar no puede precisar el resto y la bola se va fuera
15 - 40Icono
Saque plano de August Holmgren, el resto de Pedro Martinez se va fuera
15 - 30Icono
August Holmgren con una volea cercana a la red consigue el punto

15 - 15Icono
Johannes Ingildsen con una volea cercana a la red consigue el punto
15 - 0Icono
El golpe de derecha de August Holmgren se va fuera
Icono
Los cuatro tenistas calientan ya en pista, el partido está a punto de comenzar.
Icono
España está obligada a ganar los tres encuentros de este domingo, empezando por este de dobles y siguiendo con los dos individuales, para poder estar en la Final a 8 de Bolonia.

Icono
Un 2-0 que pone muy cuesta arriba la eliminatoria para España. Ahora el protagonismo recae en los dobles, partido en el que Pedro Martínez y Jaume Munar medirán sus fuerzas ante August Holmgren y Johannes Ingildsen.
Icono
El danés sorprendió al español y le doblegó a base de derechazos con un claro 6-1 en la segunda manga. Guión similar al de un tercer set que ganó Moller por 6-4.
Icono
Y es que Munar, número 37 del ranking ATP, se vio sorprendido por Moller, número 113 del mundo, en un encuentro que comenzó ganando con un 6-2 en el primer set.
Icono
Ayer todo se le puso cuesta arriba al combinado español con la derrota en los dos primeros partidos, individuales. Primero fue Holger Rune quien derrotaba en dos sets a Pablo Carreño y a continuación Elmer Moller hizo lo propio ante Jaume Munar.

Icono
Buenas tardes y bienvenidos a este tercer partido de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Dinamarca.

