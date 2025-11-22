Suscribete a
En juegoS1S2S3

Jaume Munar

05--

Alexander Zverev

04--

Copa Davis. Semifinal. Sábado 22/11 14:14h. Canal Movistar Deportes

Directo Tenis

España - Alemania en directo | Segundo punto de la semifinal de la Copa Davis

Copa Davis | Semifinales

David Ferrer pone en juego su segunda baza frente al combinado germano

15:08

40-15. Doble falta de Munar

15:08

40-0. Tres buenos saques del español

15:06

4-4. ¡¡JUEGO PARA ALEMANIA!!

15:05

40-0. Dos saques directos del alemán

15:04

15-0. Derecha larga del español

15:03

4-3. ¡¡¡JUEGO PARA ESPAÑA, MUNAR NO PERDONA!!!

Primera vez que España se pone por delante en el partido.

15:02

40-15. Derecha larga de Zverev

15:01

30-15. Falla Munar

15:00

30-0. Derecha paralela del español

14:59

15-0. Dejadita del español

14:58

3-3. ¡¡MUNAR LE ROMPE EL SAQUE A ZVEREV!!

14:58

40-30. Primera bola de break para España

14:56

30-30. El revés de Zverev se queda en la red

14:56

30-15. Saca muy bien el alemán

14:55

15-15. La derecha de Munar se queda en la red

14:55

15-0. Falla la derecha el alemán

14:55

3-2. ¡¡JUEGO PARA ESPAÑA!!

14:52

40-0. Saque directo para Munar

14:52

30-0. El español mueve muy bien a Zverev

14:51

15-0. Buen saque del español

14:51

3-1. ¡¡JUEGO PARA ALEMANIA, ZVEREV NO PERDONA!!

14:50

Ventaja del alemán, muy atento cerca de la red

14:49

40-40. Derecha a la red del alemán

14:48

30-30. Tremenda carrera de Jaume Munar para llegar a la dejada y ganar el punto

14:47

30-15. Bolea del alemán

14:46

15-15. La derecha de Munar se queda en la red

14:46

15-0. Buen resto del español

14:44

2-1. ¡Primer break del partido, juego para Alemania!

14:42

40-0. tres bolas de break para el alemán

14:41

30-0. Falla el español

14:40

15-0. La derecha del español se va fuera

14:39

1-1. ¡¡JUEGO PARA ALEMANIA!!

14:39

Ventaja para Zverev

14:38

40-40. Otra derecha que falla el alemán

14:37

Ventaja para el alemán, buena bolea

14:37

40-40. La derecha de Zverev se queda en la red

14:36

40-30. Contrapié del alemán a Munar

14:35

30-30. Puntazo del español

14:34

30-15. Jaume no consigue restar

14:34

15-15. La dejada del alemán se queda en la red

14:34

15-0. Buen saque de Zverev

14:33

1-0. ¡¡ESPAÑA SE LLEVA EL PRIMER JUEGO!!

14:32

40-15. Tercer buen servicio del mallorquín

14:32

30-15. Buen servicio del español

14:31

15-15. La derecha de Munar se va a la red

14:31

15-0. Buen saque del español

14:30

¡Va a comenzar sacando Jauma Munar!

14:24

¡¡Zverev y Munar saltan a la pista!!

14:22
14:09
14:08

¡Próximo partido Munar vs Zverev!

14:06

Celebra el equipo español la primera victoria de la eliminatoria, solo queda ganar un partido

14:04

¡PRIMER PUNTO DE LA SEMIFINAL PARA ESPAÑA!

14:02

¡¡PABLO CARREÑO LEVANTAAA EL TIE BREAK Y SE LLEVA EL PARTIDO!!

El español ha levantado 5 bolas de set para ganar el partido.

14:01

7-6. Pelota de partido para Carreño

14:00

6-6. Carreño levanta la quinta bola de set y empata

13:59

6-5. Se le marcha fuera al alemán

13:58

6-4. La derecha de Struff se queda en la red

13:57

6-3. Reacciona Carreño

13:56

6-2. Buen servicio de Carreño

13:56

6-1. Pelota de set para Alemania

13:55

5-1. Derechazo del alemán

13:54

4-1. Revés de Carreño

13:54

4-0. EL globo del español se va fuera

13:53

3-0. Presiona el alemán

13:52

2-0. Saque directo de Struff

13:52

1-0. El alemán no falla desde la red

13:51

6-6. ¡¡JUEGO PARA LOS ALEMANES!!

Nos vamos al tie break.

13:50

40-0. ¡Tercero consecutivo!

13:50

30-0. Otro buen saque

13:49

15-0. Buen saque del alemán

13:48

6-5- ¡¡JUEGO PARA ESPAÑA!!

Dos saques seguidos del español.

13:47

30-30. Falla Carreño

13:46

30-15. Buen resto del alemán

13:46

30-0. Dos saques del español

13:44

5-5. ¡¡JUEGO PARA ALEMANIA!!

Struff salva tres pelotas de partido.

13:44

Ventaja para el alemán

13:43

40-40. Saque bolea del alemán

13:43

Ventaja para España, pelota de partido

13:42

40-40. Iguala el alemán

13:41

Ventaja para España, Carreño mueve bien al alemán

13:41

40-40. Saque directo de Struff

13:40

40-30. ¡Bola de partido para España!

13:40

30-30. Derecha paralela perfecta de Carreño

13:39

30-15. Derecha del español a la red

13:38

15-15. Saque directo de Struff

13:38

15-0. Resto perfecto de Carreño

13:36

5-4. ¡¡JUEGO PARA ESPAÑA!!

13:35

40-15. ¡Derechazo de Carreño!

13:34

30-15. Carreño mueve muy bien a Struff

