Dónde ver en televisión y online Alcaraz - Sinner y a qué hora se juega el partido de la final de Wimbledon hoy

Wimbledon cierra sus puertas a lo grande, con una final del más alto nivel. Número 1 y número 2 frente a frente. Hielo y fuego en este duelo entre el que ya se ha convertido en el Big 2 porque no hay nadie más que puede alcanzar su excelencia con la raqueta en la mano. Jannik Sinner debuta en una final en la Catedral; Carlos Alcaraz aspira a su tercer título consecutivo. Hay adrenalina, ganas, cuentas pendientes, y un duelo de mínimas diferencias en números y máximas en estilos.

Es el decimotercer choque entre el italiano, 23 años, y el español, 22. Con ocho triunfos para el murciano, y los cinco últimos, y tres para el italiano, en el que se cuenta el único precedente en este escenario. Pero eso fue en 2022 y han pasado muchas cosas desde entonces.

Alcaraz - Sinner, cara a cara, Duelos Alcaraz: Masters 1.000 de París-Bercy 2021 (7-6 (1) y 7-5)

Sinner: Wimbledon 2022, octavos (6-1, 6-4, 6-7 (8) y 6-3)

Sinner: Umag 2022, final (6-7 (5), 6-1 y 6-1)

Alcaraz: US Open 2022, cuartos (6-3, 6-7 (7), 6-7 (0), 7-5 y 6-3)

Alcaraz: Indian Wells 2023, semifinal (7-6 (4) y 6-3)

Sinner: Miami 2023, semifinal (6-7 (4), 6-4 y 6-2)

Sinner: Pekín 2023, semifinal (7-6 (4) y 6-1)

Alcaraz: Indian Wells 2024, semifinal (1-6, 6-3 y 6-2)

Alcaraz: Roland Garros 2024, semifinal (2-6, 6-3, 3-6, 6-4 y 6-3)

Alcaraz: Pekín 2024, final (6-7 (6), 6-4 y 7-6 (3))

Alcaraz: Roma 2025, final (7-6 (5) y 6-1)

Alcaraz: Roland Garros 2025, final (4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3) y 7-6 (2))

Como esa final de Roland Garros, hace apenas un mes, en el que Alcaraz se levantó de tres bolas de partido y dos sets, que le dio la clave de que podía remontar cualquier cosa. «El tenis es un deporte muy mental y un partido de cinco horas y media puede cambiar en un par de puntos, así que tienes que seguir ahí todo el tiempo, al cien por cien», comentaba el murciano. Aunque no cree que vaya a ser determinante ese recuerdo, que no aparecerá en esta final. «Sinner aprende de los momentos difíciles y sé que volverá más fuerte», afirmaba. El italiano también dice que no la tiene ya en la cabeza. Pero veremos.

Alcaraz puede convertirse en el quinto jugador en sumar su tercer Wimbledon consecutivo, después de que lo hicieran Bjorn Borg (cinco entre 1976 y 1980), Roger Federer (cinco entre 2003 y 2007), Novak Djokovic (cuatro entre 2018 y 2022), y Pete Sampras (tres, entre 1993 y 1995 y cuatro entre 1997 y 2000). Y el tercero más joven en lograr el triplete, tras Boris Becker (1989, con 21 años y 229 días) y Bjorn Borg (1978, con 22 años y 32 días). Tiene además el de El Palmar un pleno de finales de Grand Slam, pues son cinco conquistadas de cinco jugadas: US Open 2022, Wimbledon 2023, Roland Garros 2024, Wimbledon 2024, Roland Garros 2025.

Al otro lado, persigue Jannik Sinner su primera corona en la Catedral, y en su primera final aquí. Después de triunfar en el US Open 2024, y dos veces en Australia (2024 y 2025).

El español ha alcanzado esta final después de sufrir en el estreno contra Fabio Fognini (7-5, 6-7 (5), 7-5, 2-6 y 6-1), pero entonarse a partir de ahí con Oliver Tarvet (6-1, 6-4 y 6-4), Jan-Lennard Struff (6-1, 3-6, 6-3 y 6-4), Andrey Rublev (6-7 (5), 6-3, 6-4 y 6-4), Cameron Norrie (6-2, 6-3 y 6-3) y Taylor Fritz (6-4, 5-7, 6-3 y 7-6 (6)). Sinner fue más liviano al inicio, aunque tuvo un resbalón de los gordos en octavos: 6-4, 6-3 y 6-0 a Luca Nardi; 6-1, 6-1 y 6-3 a Alexander Vukic; 6-1, 6-3 y 6-1 a Pedro Martínez; 3-6, 5-7 y 2-2 ante Grigor Dimitrov (retirado el búlgaro por una rotura en el músculo pectoral cuando ganaba dos sets); 7-6 (2), 6-4 y 6-4 ante Shelton; y 6-3, 6-3 y 6-4 ante Djokovic.

Para Alcaraz son 21 títulos, 19 tiene el italiano, que hasta en eso han hecho un camino paralelo con tantas semejanzas en números como diferencias en estilo. Alegre y creativo el del español, robótico y fiable el del italiano. Por eso, además del tenis que desarrollan en la pista, han generado ya esta rivalidad que se ha clavado en las nuevas generaciones. Con el Big 3 cada vez más difuminado, sin Roger Federer ni Rafael Nadal y con Novak Djokovic padeciendo el paso del tiempo, el tenis se relame con esta nueva rivalidad de tantos quilates.

A qué hora juega Alcaraz la final contra Jannik Sinner

El partido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner está programado para este domingo 13 de julio en la pista Central de Wimbledon. Empezará no antes de las 17.00 horas en España.

Dónde ver en televisión y online el partido de Carlos Alcaraz hoy en Wimbledon

El partido entre Alcaraz y Sinner se emite por Movistar+, plataforma que tiene los derechos del Grand Slam londinense. También se podrá seguir el minuto a minuto y toda la información sobre el torneo en ABC.es