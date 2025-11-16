Dónde ver online y en televisión a Carlos Alcaraz hoy en la final de la ATP Finals y a qué hora juega el partido contra Jannik Sinner

Ya está aquí. El partido que se esperaba. La final que se deseaba. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner de nuevo enfrentados por un título. Esta Copa de Maestros que el italiano ganó el año pasado y que el español ansía para reconfirmar que todo ... se puede lograr a su manera.

Tiene Alcaraz delante el reto de los retos. Como era Rafael Nadal en tierra batida y Roger Federer en hierba, es ahora Sinner en pista rápida bajo techo. Treinta triunfos consecutivos. Vertiginoso, cómodo y superior en esta superficie en la que tiene el control absoluto de la pelota, que solo se dirige donde él quiere porque no hay sol ni viento ni nada que la perturbe. Además, su estilo plano, directo, sin conjeturas ni concesiones.

Uno y otro se necesitan, porque sacan lo mejor de ellos mismos en cada encuentro y toman notas para mejorar, ganen o pierdan, en el siguiente. Así se han hecho infranqueables para el resto, como si fueran los 'sparrings' que requiere su rivalidad.

Así ve esta final Roberto Carretero: «Sinner es el que juega en casa, con mucho más público a su favor. Tiene hacia su lado también las condiciones de la pista, la confianza, la racha que lleva, y haber ganado ya aquí. Pero a un partido, en semifinales o en la final, Alcaraz ha demostrado que puede ganarle a cualquiera. Y ya no tiene la presión del número 1, así que estará liberado».

Es un 10-5 a favor de Alcaraz, un 4-1 en este curso en el que solo se han visto en finales. Solo en dos torneos en los que ambos estaban apuntados no comparecieron el último día: el Abierto de Australia y París, ambos por demérito del español. Pero Carretero también subraya que cada duelo entre ambos es un mundo. Que está esa final ganada en Roland Garros por el murciano con tres bolas de partido en contra, y esa paliza del italiano en Wimbledon solo un mes después; y esa reconquista de la pista dura del español en el US Open. Y que, como sucedía entre Nadal y Federer y Nadal y Djokovic y Djokovic y Nadal, son un microcosmos en el que también influye el respeto: «En el cara a cara parece que Sinner le tiene algo más de respeto que al revés, porque Carlos le ha robado partidos importantes, le ha hecho sufrir, le saca de la línea de fondo con dejadas, con bolas altas, es capaz de marearlo y quitarle ese tenis directo, donde él lleva los partidos a su estilo», incide el extenista.

Alcaraz, 22 años, suma 24 trofeos, seis Grand Slams. En este 2025, ocho títulos, con Roland Garros y US Open. Son 71 victorias y solo ocho derrotas. Diez finales de las que ha ganado ocho. Y número 1 del mundo para cerrar la temporada. Sinner, 24 años, ya alcanza los 23 títulos, cinco Grand Slams. También cinco torneos ha ganado este año, en el que volvió a conquistar el Abierto de Australia y levantó su primer Wimbledon. Acumula 57 victorias y solo tres derrotas, y esos tres meses de suspensión por dopaje de febrero a mayo.

Así, un nuevo duelo que nada tiene que ver con los anteriores, pero que sí tiene mucho de los anteriores. Que se necesitan y se mejoran.

A qué hora juega Alcaraz la final de la Copa de Maestros

El partido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner está programado para este domingo 16 de noviembre. La gran final comenzará a las 18.00 horas.

Dónde ver online y en televisión el partido de Alcaraz hoy en las ATP Finals

El partido entre Alcaraz y Sinner se emite por Movistar+, plataforma que tiene los derechos de las ATP Finals.

Y podrá seguir el minuto a minuto y toda la información sobre el torneo en ABC.es