Suscribete a
ABC Premium

Tenis

Dónde ver online y en televisión a Carlos Alcaraz hoy en la final de la ATP Finals y a qué hora juega el partido contra Jannik Sinner

Conoce a qué hora juega Alcaraz su final en la Copa de Maestros y dónde ver el partido en televisión y online contra Sinner

Dónde ver online y en televisión a Carlos Alcaraz hoy en la final de la ATP Finals y a qué hora juega el partido contra Jannik Sinner
Dónde ver online y en televisión a Carlos Alcaraz hoy en la final de la ATP Finals y a qué hora juega el partido contra Jannik Sinner EP
Laura Marta

Laura Marta

Enviada especial a Turín

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ya está aquí. El partido que se esperaba. La final que se deseaba. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner de nuevo enfrentados por un título. Esta Copa de Maestros que el italiano ganó el año pasado y que el español ansía para reconfirmar que todo ... se puede lograr a su manera.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app