Dónde ver en televisión y online a Carlos Alcaraz y a qué hora juega contra Marozsan el partido de la Indian Wells hoy

Carlos Alcaraz encontró la chispa de su juego y de su diversión en la pista en el partido ante Felix Auger-Aliassime y espera no perderla hasta el final del Masters 1.000 de Indian Wells. No se le apagará ante su rival en octavos, Fabian Marozsan. Al revés, puede que se encienda todavía más porque es sabido que al murciano no le gusta tener el cara a cara negativo con ningún jugador, y el húngaro le ganó un partido muy importante el año pasado en Roma.

Fue un 6-3 y 7-6 (4) en la tercera ronda del Masters 1.000 italiano y a Alcaraz le dolió: «Tras esa derrota, me sentí muy muy mal. Después de ese partido tenía muchas ganas de revancha», admitía el 2 del mundo nada más clasificarse para esta ronda de octavos.

Marozsan, 24 años y 58 del mundo (en aquel triunfo era 135 de la clasificación), tiene ese logro ante el español, aunque todavía no ha conquistado ningún título, y un juego duro que respeta el español: «Está jugando un gran tenis. Ha ganado a grandes jugadores en los últimos meses. Sí. Estoy deseando que llegue el partido», admitía Alcaraz.

El número 2 del mundo también admitió en la previa que había pasado por un bajón anímico tras la temporada de tierra en Suramérica. Pero ha recuperado el color, la confianza y el buen juego, además de la alegría en la pista, como mejor se desenvuelve el murciano.

A qué hora es Alcaraz - Marozsan en Indian Wells

El partido entre Alcaraz y Marozsan está programado en la sesión matinal del torneo, este martes 12 de marzo.

El partido no se producirá hasta las 13:00 horas, hora local de Miami, lo que significa que los jugadores no saltarán a pista antes de las 21:00, hora española.

Dónde ver el partido de Alcaraz ante Marozsan

El partido entre Alcaraz y Marozsan se podrá verse en directo por televisión, en la plataforma Movistar+. Y también tendrá crónica, detalles y más información en la página web de ABC.es