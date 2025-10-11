Suscribete a
Última hora
Sánchez asistirá el lunes en Egipto al acto de la firma del fin de la guerra en Gaza
En juego

Novak Djokovic

03--

Valentin Vacherot

04--

Shanghai Masters 1000. Semifinal. Sábado 11/10 10:10h. Canal Movistar Deportes

Tenis

Djokovic - Vacherot | Sigue en directo la semifinal del Masters 1.000 de Shanghái

El serbio y el monegasco se juegan el pase a la final del torneo de China

Djokovic - Vacherot | Sigue en directo la semifinal del Masters 1.000 de Shanghái

Icono
Las molestias de Nole son la zona del glúteo, espera Vacherot mientras que el serbio es atendido.
Icono
Juego fácil ahora para Vacherot mientras que Djokovic recibe asistencia del fisioterapeuta por alguna molestia física.
3 - 4
[ SET 1 ]Saque plano de Valentin Vacherot, el resto de Novak Djokovic se va fuera
0 - 40
Gran volea desde media pista de Valentin Vacherot que supera a Novak Djokovic y consigue el punto

0 - 30
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Valentin Vacherot que supera a Novak Djokovic y consigue el punto
0 - 15
Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red
Icono
Juego para Novak Djokovic, 3-3 en este primer set.
3 - 3
[ SET 1 ]Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Valentin Vacherot se va fuera

40 - 30
Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta
40 - 15
Valentin Vacherot estrella su golpe de derecha en la red
30 - 15
La dejada de Novak Djokovic se va fuera
30 - 0
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Valentin Vacherot y consigue el punto

15 - 0
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Valentin Vacherot y consigue el punto
Icono
Juego para Valentin Vacherot, logró Nole ponerlo en 40 iguales pero el monegasco no ha fallado en los últimos puntos.
2 - 3
[ SET 1 ]Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Valentin Vacherot que supera a Novak Djokovic y consigue el punto
40 - AD
Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red

40 - 40
La contradejada de Valentin Vacherot se estrella en la red
30 - 40
El golpe de derecha de Valentin Vacherot se va fuera
15 - 40
Saque plano de Valentin Vacherot, el resto de Novak Djokovic se va fuera
15 - 30
Valentin Vacherot falla su segundo servicio, doble falta

0 - 30
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Valentin Vacherot que supera a Novak Djokovic y consigue el punto
0 - 15
Saque plano de Valentin Vacherot, el resto de Novak Djokovic se va fuera
Icono
A golpe de buenos primeros, Novak Djokovic gana con facilidad este juego para poner el 2-2.
2 - 2
[ SET 1 ]Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Valentin Vacherot se va fuera

40 - 15
El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera
40 - 0
Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Valentin Vacherot
30 - 0
Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Valentin Vacherot se va fuera
15 - 0
Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Valentin Vacherot

Icono
Juego en blanco para Valentin Vacherot que por primera vez manda en el marcador con el 2-1.
1 - 2
[ SET 1 ]Saque plano de Valentin Vacherot, el resto de Novak Djokovic se va fuera
0 - 40
Ace de Valentin Vacherot con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic
0 - 30
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Valentin Vacherot que supera a Novak Djokovic y consigue el punto

0 - 15
Gran volea desde media pista de Valentin Vacherot que supera a Novak Djokovic y consigue el punto
Icono
Break de Vacherot. Reacciona el monegasco para ganar el juego, no permite que su rival pueda certificar la rotura anterior y todo vuelve a estar como al principio.
1 - 1
[ SET 1 ]El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera
30 - 40
Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Valentin Vacherot

Icono
Ahora el que falla es el serbio y Vacherot tiene dos bolas de break.
15 - 40
El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera
15 - 30
La dejada de Novak Djokovic se estrella en la red
15 - 15
Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red

15 - 0
El revés de Valentin Vacherot se va fuera
Icono
Break de Nole, el golpe empieza con autoridad este partido de semifinales y aprovecha los errores de su rival para mandar desde el principio.
1 - 0
[ SET 1 ]El revés de Valentin Vacherot se va fuera
Icono
Falla Vacherot y la estrella en la red, dos bolas de break para Djokovic en este primer juego.

40 - 15
Valentin Vacherot estrella su golpe de derecha en la red
30 - 15
Valentin Vacherot estrella su golpe de derecha en la red
15 - 15
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Valentin Vacherot y consigue el punto
0 - 15
Saque plano de Valentin Vacherot, el resto de Novak Djokovic se va fuera

Icono
Comienza el partido, Vacherot ha elegido empezar sacando.
Icono
Valentin Vacherot, que se enfrenta por primera vez a Novak Djokovic, poder derrotarle hoy supondría disputar la primera final de su carrera en el circuito.
Icono
Aquí en Shanghai es el tenista que ha ganado más títulos, un total de cuatro, al ser campeón en 2012, 2013, 2015 y 2018 pero perdió la última final que disputó, en 2024 ante Jannik Sinner.
Icono
Novak Djokovic no gana un Masters 1000 desde 2023 cuando se impuso en los de Cincinnati y Paris. En 2024 fue campeón de los Juegos Olímpicos y en 2025 ha ganado en Geneva, éstos han sido sus últimos títulos. Este año ha jugado ya una final de un torneo de esta categoría, el de Miami, que perdió por un doble tie break (7-6, 7-6) ante Jakub Mensik.

Icono
Ésta es la sexta ocasión en su carrera en que se enfrenta a un jugador situado fuera del Top 100 en semifinales de un torneo ATP, ganó en los cinco anteriores.
Icono
Novak Djokovic, 40 veces campeón de torneos Masters 1000 se ha metido en semifinales en Shanghai sin haberse enfrentado a rivales del Top 40, un camino relativamente sencillo para el serbio aunque no lo haya sido sobre la pista.
Icono
Anteriormente, el récord en este siglo lo tenía Andrei Pavel que se plantó en semifinales de París en 2003 como número 191 del mundo. Retrocediendo aún más, en la historia de los Masters 1000, creados en 1990, solo un jugador con peor ranking llegó tan lejos en un torneo de ete tipo, Chris Woodruff, número 550 en el momento de ser semifinalista en Indian Wells 1999.
Icono
Y es que el monegasco ha sorprendido a propios y extraños llegando a semifinales de Shanghai. Llegó desde la previa y se ha convertido en el primer jugador de este siglo que llega a semifinales de un Masters 1000 estando fuera del Top 200.

Icono
Para llegar a esta ronda, Vacherot superó en la primera a Laslo Djere, en la segunda a Alexander Bublik, en la tercera a Tomas Machac, quien se retiró por lesión, en octavos a Tallon Griekspoor y en cuartos de final a Holger Rune. Un brillante torneo para el número 204 del mundo.
Icono
Más fácil se le presentó al serbio el encuentro ante el belga Zizou Bergs que le ha permitido meterse en semifinales donde tendrá enfrente al monegasto Valentin Vacherot.
Icono
Tras superar por 2-0 en segunda a Marin Cilic, Djokovic tuvo que esforzarse al máximo para sacar adelante su partido de tercera ronda ante Yannick Hanfmann y el de octavos frente a Jaume Munar debido a las exigentes condiciones del torneo.
Icono
Buenos días y bienvenidos a esta primera semifinal del Master 1000 de Shanghai que enfrenta a Novak Djokovic con Valentin Vacherot.

