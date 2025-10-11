Djokovic - Vacherot | Sigue en directo la semifinal del Masters 1.000 de Shanghái

Las molestias de Nole son la zona del glúteo, espera Vacherot mientras que el serbio es atendido.Juego fácil ahora para Vacherot mientras que Djokovic recibe asistencia del fisioterapeuta por alguna molestia física.
3 - 4[ SET 1 ]Saque plano de Valentin Vacherot, el resto de Novak Djokovic se va fuera 0 - 40Gran volea desde media pista de Valentin Vacherot que supera a Novak Djokovic y consigue el punto 0 - 30Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Valentin Vacherot que supera a Novak Djokovic y consigue el punto 0 - 15Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la redJuego para Novak Djokovic, 3-3 en este primer set. 3 - 3[ SET 1 ]Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Valentin Vacherot se va fuera 40 - 30Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta 40 - 15Valentin Vacherot estrella su golpe de derecha en la red 30 - 15La dejada de Novak Djokovic se va fuera 30 - 0Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Valentin Vacherot y consigue el punto 15 - 0Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Valentin Vacherot y consigue el puntoJuego para Valentin Vacherot, logró Nole ponerlo en 40 iguales pero el monegasco no ha fallado en los últimos puntos. 2 - 3[ SET 1 ]Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Valentin Vacherot que supera a Novak Djokovic y consigue el punto 40 - ADNovak Djokovic estrella su golpe de revés en la red 40 - 40La contradejada de Valentin Vacherot se estrella en la red 30 - 40El golpe de derecha de Valentin Vacherot se va fuera 15 - 40Saque plano de Valentin Vacherot, el resto de Novak Djokovic se va fuera 15 - 30Valentin Vacherot falla su segundo servicio, doble falta 0 - 30Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Valentin Vacherot que supera a Novak Djokovic y consigue el punto 0 - 15Saque plano de Valentin Vacherot, el resto de Novak Djokovic se va fueraA golpe de buenos primeros, Novak Djokovic gana con facilidad este juego para poner el 2-2. 2 - 2[ SET 1 ]Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Valentin Vacherot se va fuera 40 - 15El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera 40 - 0Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Valentin Vacherot 30 - 0Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Valentin Vacherot se va fuera 15 - 0Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Valentin Vacherot
Juego en blanco para Valentin Vacherot que por primera vez manda en el marcador con el 2-1.
1 - 2[ SET 1 ]Saque plano de Valentin Vacherot, el resto de Novak Djokovic se va fuera 0 - 40Ace de Valentin Vacherot con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic 0 - 30Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Valentin Vacherot que supera a Novak Djokovic y consigue el punto 0 - 15Gran volea desde media pista de Valentin Vacherot que supera a Novak Djokovic y consigue el puntoBreak de Vacherot. Reacciona el monegasco para ganar el juego, no permite que su rival pueda certificar la rotura anterior y todo vuelve a estar como al principio. 1 - 1[ SET 1 ]El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera 30 - 40Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Valentin Vacherot
Ahora el que falla es el serbio y Vacherot tiene dos bolas de break.
15 - 40El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera 15 - 30La dejada de Novak Djokovic se estrella en la red 15 - 15Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red 15 - 0El revés de Valentin Vacherot se va fueraBreak de Nole, el golpe empieza con autoridad este partido de semifinales y aprovecha los errores de su rival para mandar desde el principio. 1 - 0[ SET 1 ]El revés de Valentin Vacherot se va fueraFalla Vacherot y la estrella en la red, dos bolas de break para Djokovic en este primer juego. 40 - 15Valentin Vacherot estrella su golpe de derecha en la red 30 - 15Valentin Vacherot estrella su golpe de derecha en la red 15 - 15Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Valentin Vacherot y consigue el punto 0 - 15Saque plano de Valentin Vacherot, el resto de Novak Djokovic se va fuera
Comienza el partido, Vacherot ha elegido empezar sacando.Valentin Vacherot, que se enfrenta por primera vez a Novak Djokovic, poder derrotarle hoy supondría disputar la primera final de su carrera en el circuito.Aquí en Shanghai es el tenista que ha ganado más títulos, un total de cuatro, al ser campeón en 2012, 2013, 2015 y 2018 pero perdió la última final que disputó, en 2024 ante Jannik Sinner.Novak Djokovic no gana un Masters 1000 desde 2023 cuando se impuso en los de Cincinnati y Paris. En 2024 fue campeón de los Juegos Olímpicos y en 2025 ha ganado en Geneva, éstos han sido sus últimos títulos. Este año ha jugado ya una final de un torneo de esta categoría, el de Miami, que perdió por un doble tie break (7-6, 7-6) ante Jakub Mensik.
Ésta es la sexta ocasión en su carrera en que se enfrenta a un jugador situado fuera del Top 100 en semifinales de un torneo ATP, ganó en los cinco anteriores.Novak Djokovic, 40 veces campeón de torneos Masters 1000 se ha metido en semifinales en Shanghai sin haberse enfrentado a rivales del Top 40, un camino relativamente sencillo para el serbio aunque no lo haya sido sobre la pista.Anteriormente, el récord en este siglo lo tenía Andrei Pavel que se plantó en semifinales de París en 2003 como número 191 del mundo. Retrocediendo aún más, en la historia de los Masters 1000, creados en 1990, solo un jugador con peor ranking llegó tan lejos en un torneo de ete tipo, Chris Woodruff, número 550 en el momento de ser semifinalista en Indian Wells 1999.Y es que el monegasco ha sorprendido a propios y extraños llegando a semifinales de Shanghai. Llegó desde la previa y se ha convertido en el primer jugador de este siglo que llega a semifinales de un Masters 1000 estando fuera del Top 200.
Para llegar a esta ronda, Vacherot superó en la primera a Laslo Djere, en la segunda a Alexander Bublik, en la tercera a Tomas Machac, quien se retiró por lesión, en octavos a Tallon Griekspoor y en cuartos de final a Holger Rune. Un brillante torneo para el número 204 del mundo.Más fácil se le presentó al serbio el encuentro ante el belga Zizou Bergs que le ha permitido meterse en semifinales donde tendrá enfrente al monegasto Valentin Vacherot.Tras superar por 2-0 en segunda a Marin Cilic, Djokovic tuvo que esforzarse al máximo para sacar adelante su partido de tercera ronda ante Yannick Hanfmann y el de octavos frente a Jaume Munar debido a las exigentes condiciones del torneo.Buenos días y bienvenidos a esta primera semifinal del Master 1000 de Shanghai que enfrenta a Novak Djokovic con Valentin Vacherot.
