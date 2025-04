Djokovic se queda en manos de Biden para poder disputar Indian Wells y Miami

Tras dos años lastrado por su negativa a vacunarse contra el Covid-19, las cosas se van poco a poco normalizando para Novak Djokovic, el número uno del mundo del tenis que el pasado mes de enero ya pudo disputar sin problemas el Open de Australia. Entonces, el gobierno del país le levantó la sanción que le prohibía entrar al país después de su deportación de 2022. Un gesto de gracia que la Asociación del Tenis de Estados Unidos (USTA) pide que imite el mismísimo Joe Biden, la única manera de que Djokovic pueda disputar los dos primeros Masters 1.000 de la temporada, en Indian Wells y Miami. De hecho, solouna medida de gracia del presidente le daría acceso a esos dos torneos, después de que en las últimas horas se confirmara que el Departamento de Seguridad (DHS) habría negado en una primera instancia la petición del tenista.

«La USTA y el US Open esperan que Novak tenga éxito en su petición para entrar en el país, y que los aficionados puedan verle de nuevo en acción en Indian Wells y Miami», expresaron ambos organismos, apoyados por diferentes colectivos del mundo del tenis.

El gobierno de EEUU ha levantado ya la prohibición de entrar a su país a los no vacunados, pero no será hasta abril cuando entre en vigor esa excedencia. Lo que ha pedido Djokovic es que se le adelante unas semanas esa medida de gracia, lo que le permitiría volver a disputar dos torneos que no juega desde 2019. Tras la decisión del DHS, los gobernadores republicanos Marco Rubio y Rick Scott han expresado su interés porque Joe Biden, presidente del país, le otorgue al serbio una dispensa especial para jugar ambos torneos.

El trato de favor para el serbio está, pues, a la espera de resolución, algo que debería saberse en las próximas horas, pues Indian Wells comienza el 8 de marzo y el sorteo se hará a mediados de la próxima semana.

«Estoy esperando una respuesta, no depende de mí. Pronto lo sabré. Todo está en proceso. Estoy agradecido al torneo de Indian Wells, a Miami y a las comunidades por su apoyo públicamente. Les gustaría que pudiera jugar en sus torneos. Estoy muy agradecido por ello porque tengo un gran deseo de estar allí. Espero que pronto llegue una decisión positiva, pero no está en mis manos», señaló el jugador, que se encuentra preparando esos torneos tras haber ganado en Australia su Grand Slam número 22.