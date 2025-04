Djokovic no irá a Roma y llegará a Roland Garros sin haber ganado en tierra esta temporada

Novak Djokovic no estará en el Masters 1.000 de Roma, con lo que apunta a Roland Garros con una escasa y regular puesta a punto en busca del récord de 25 títulos de Grand Slam y cien en total en su carrera. El serbio aterrizará en París con solo dos partidos jugados en tierra batida esta temporada, ambos resueltos con derrotas. Nole perdió en su debut en Montecarlo contra el chileno Alejandro Tabilo e hizo lo propio ante el italiano Matteo Arnaldi en el Mutua Madrid Open.

«Novak Djokovic ha anunciado que no participará en el Internazionali BNL d'Italia 2025. El serbio se perderá un torneo especial para él, en el que siempre ha dicho sentirse como en casa», informó la organización de la cita italiana en un comunicado.

El de Belgrado atraviesa un 2025 complicado, donde todavía no ha ganado ningún título y jugó solo la final de Miami. El serbio es seis veces campeón en Roma y fijo en el Foro Itálico desde 2007, y a priori llegaría sin triunfos ni rodaje a Roland Garros, salvo su poca probable entrada en Hamburgo o Ginebra. El exnúmero uno del mundo, con 99 títulos en su carrera, aspira a romper el récord de 'grandes' de Margaret Court.

Tras caer en Madrid, Djokovic lanzó un mensaje poco optimista sobre su continuidad en el circuito, o al menos sobre su capacidad para poder disputar todos los títulos en juego: «Obviamente, mi nivel de tenis no está donde me gustaría, es lo que hay. Perdí contra un jugador mejor», reflexionó tras perder ante Arnaldi. «Esperaba poder jugar un partido más que en Montecarlo y esto es una realidad un poco nueva para mí, el intentar ganar un par de partidos sin pensar realmente en llegar lejos en el torneo. Es una sensación completamente diferente a la que tuve en más de 20 años de tenis profesional, así que es un desafío mental para mí afrontar este tipo de sensaciones en la cancha, cayendo temprano ahora con regularidad en los torneos. Supongo que así es el ciclo de la vida y la carrera, al final esto iba a suceder».

Ese mismo día, Djokovic aseguró que los Grand Slams son los torneos en los que realmente quiere ofrecer su mejor versión, aunque admitió que no sabe si será capaz de darla en Roland Garros: «Sé que no voy allí como uno de los principales favoritos y quizás eso ayude, no lo sé».