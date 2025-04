Djokovic entra en una nueva realidad: «Pensar en ganar uno o dos partidos, no en finales, es un reto mental»

Novak Djokovic no quiere pasar ni por la ducha antes de asistir a la conferencia de prensa. Tiene prisa y ganas de descansar, de resetear, de estar con sus hijos, que están en Madrid y olvidarse de estos dos últimos meses. No ha conseguido ser quien quería y sufre y sufre y sufre todo un ganador de 24 Grand Slams. Asume el paso del tiempo con sonrisa resignada y buen talante, impecable ante los micrófonos a pesar del palo de caer en el estreno en el Mutua Madrid Open y encadenar dos Masters 1.000 de tropiezos en el primer partido. Una nueva realidad.

«Después de perder te sientes mal, pero he pasado por estas derrotas en primera ronda a lo largo del año, por desgracia. Iba a ser un partido difícil, es un gran jugador. Además, no he tenido muchos partidos en tierra, y aunque he entrenado bien, sé que no es lo mismo en un partido. Lo positivo es que he disfrutado más que en Montecarlo (donde perdió también en el debut, contra Alejandro Tabilo), pero el nivel no es el que me gustaría. Pero es lo que es», iniciaba su parlamento, resignado, humilde ante la realidad, esta nueva realidad que sufre desde hace un par de temporadas ya.

«Las expectativas no eran muy altas al llegar aquí; quería ganar algún partido más de los que gané en Montecarlo. Es una realidad bastante nueva para mí: pensar en ganar uno o dos partidos. Ya ni siquiera en finales. Es una sensación completamente diferente a la que tuve en más de 20 años de tenis profesional, así que es un reto mental para mí afrontar este tipo de sensaciones en la pista, saliendo temprano ahora con regularidad en los torneos. Es el círculo de la vida», continuaba en la misma línea. Algo que sabía que llegaría, pero que tiene que aprender todavía a entender. «Estoy intentando usar esto como motor para el futuro. Obviamente, los Grand Slams, como he dicho muchas veces, son los torneos más importantes para mí. Lo que no significa que no quiera ganar aquí, claro que sí, pero los Grand Slams son donde realmente quiero jugar el mejor tenis. No sé si podré hacerlo en Roland Garros, pero haré todo lo posible».

Y en ese proceso está, de entenderse a sí mismo dentro de un contexto que ha cambiado mucho: el nuevo tenis, los rivales más jóvenes, la desaparición de sus grandes rivales... «Hace 20 años que no he vivido lo que estoy viviendo en los últimos 12 meses. Ya sabes, salidas prematuras, demasiadas. Pero es parte del deporte, y hay que aceptar las circunstancias e intentar sacar lo mejor de ellas para lo que venga. No puedo quedarme aquí quejándome de mi carrera ni nada, no lo haré. Pero es una sensación diferente que tengo que aceptar y afrontar de una manera distinta. Intento ser optimista y sé de lo que soy capaz. Pero, claro, las cosas son diferentes, obviamente, con mis golpes, con mi cuerpo, con mi movimiento; es la realidad la que tengo que aceptar. Intentaré aprovechar al máximo estas nuevas circunstancias, sobre todo en los Grand Slams, donde más me importa, al menos donde me gustaría dar lo mejor de mí. Así que a ver qué pasa».

El serbio, que ganó su último título ATP en noviembre de 2023, en la Copa de maestros, pasó 2024 a la caza de otro Grand Slam, pero Sinner en la semifinal de Australia, una lesión en la rodilla en cuartos de Roland Garros, Alcaraz en la final de Wimbledon y Popyrin en tercera ronda del US Open lo dejaron sin premio. Eos sí, besó el oro olímpico en París 2024 que tanto ansiaba. A partir de tocar ese cielo, la bajada a los infiernos. «La presión es parte del deporte y nunca va a desaparecer, es solo un tipo de presión diferente. Pero cada vez que entro en la pista siento nervios, estrés, siento todo lo que supongo que sienten los demás jugadores, y también emoción. Así que, aunque me gusta competir, todo esto se volvió un reto más desafiante para mí. Por supuesto, haré todo lo posible para el futuro».

Y mira al futuro, a Roland Garros, su objetivo máximo y para el que había llegado a Madrid, para intentar coger horas de vuelo en tierra batida. Y ni siquiera sabe cómo llegará allí después de todos estos meses a la deriva tenística, fuera de la hoja de ruta que ha pasado en los últimos veinte años. «No llego a Roland Garros como uno de los principales favoritos. Quizás eso pueda ayudar, no sé, ya veremos».

Lo que tampoco puede pensar en estos momentos es en otro Madrid. Lo que deja el aliento contenido porque quizá esta tarde del 26 de abril haya sido el último paseo de Djokovic por la caja Mágica: «Podría ser. Podría ser. No estoy seguro de si volveré. Así que no sé qué decir. Es decir, volveré, aunque quizá no como jugador, claro. Espero que no, pero podría ser que este hubiera sido mi último partido».