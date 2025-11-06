Suscribete a
ABC Premium
Última hora
La Audiencia Nacional abre una investigación por los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo

TENIS / ATP FINALS

Djokovic se cruza en el camino de Alcaraz hacia su primer Masters

El murciano queda encuadrado junto al serbio, Fritz y De Miñaur, mientras que Sinner se medirá a Zverev, Shelton y Auger-Aliassime o Musetti

Sara Sorribes vuelve al tenis: «He descubierto que me caigo bien; es importante y no lo sabía»

Alcaraz, durante el Masters 1.000 de París
Alcaraz, durante el Masters 1.000 de París AFP

Daniel Cebreiro

La temporada de tenis se avecina a su fin y son dos los grandes torneos que faltan por disputarse. La fase final de la Copa Davis que tendrá lugar en Bolonia, antes, las ATP Finals, también en suelo italiano, que citan en Turín ... a las mejores raquetas del mundo del 9 al 16 de noviembre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app