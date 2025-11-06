Djokovic se cruza en el camino de Alcaraz hacia su primer Masters

La temporada de tenis se avecina a su fin y son dos los grandes torneos que faltan por disputarse. La fase final de la Copa Davis que tendrá lugar en Bolonia, antes, las ATP Finals, también en suelo italiano, que citan en Turín ... a las mejores raquetas del mundo del 9 al 16 de noviembre.

Este jueves ha tenido lugar el sorteo que reparte a los ocho tenistas en dos grupos. Cada uno de ellos se enfrentará ante sus tres compañeros de grupo y los dos mejores clasificados avanzarán a semifinales.

Novak Djokovic es el principal nombre del grupo en el que ha quedado encuadrado Carlos Alcaraz. Después de nueve enfrentamientos entre ellos, con un balance favorable al serbio por 5 a 4, el murciano tendrá la opción de empatar la serie en su camino hacia su primer Masters.

Además del ganador de 24 Grand Slams, Alcaraz se verá las caras ante Taylor Fritz por quinta vez en la temporada, con un balance de 3-1 favorable al español, y con Alex De Miñaur, con el que reeditará la final de esta temporada en Róterdam, donde el de El Palmar alzó el único título de su carrera en condiciones indoor. Una primera ronda en la que si Alcaraz consiguiera el pleno de victorias, además de acceder a semifinales, se aseguraría acabar el año como número uno del mundo.

Ese hipotético rival en la penúltima ronda saldrá del grupo Bjorn Borg, formado por Jannik Sinner, vigente campeón de las ATP Finals y nuevo número 1 del mundo tras su victoria en París, Ben Shelton y una plaza restante entre Felix Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti. Si el italiano se impone en el ATP 250 que se disputa esta semana en Atenas, se clasificará en una octava posición todavía pendiente. Si no lo hiciera, ese billete iría a parar al canadiense.

Además, también se sortearon los grupos de las ATP Finals de dobles, en las que estará presente el español Marcel Granollers junto a su pareja, el argentino Horacio Zeballos. Ambos se enfrentarán en el Peter Fleming Group a los británicos Julian Cash y Lloyd Glasspool (1), los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz (6) y los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori (7).