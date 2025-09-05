Alcaraz - Djokovic: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de semifinales del US Open hoy

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se medirán por primera vez este viernes en el US Open. El serbio, el tenista masculino con mayor número de Grand Slam (24) en su currículum, tratará de vencer en el duelo de semifinales para evitar una nueva final entre el español y el italiano Jannik Sinner, las dos mayores sensaciones del tenis en la actualidad. A su favor contará con su experiencia y con la ventaja psicológica de mandar en el cara a cara con el murciano, con 5 victorias en ocho enfrentamientos directos. Pero no se lo pondrá fácil 'Carlitos', que en Nueva York persigue su sexto grande y presume de un magnífico momento de forma y juego.

El noveno enfrentamiento entre Djokovic y Alcaraz se producirá ocho meses después de su último pulso, en los cuartos de final del Abierto de Australia, del que salió victorioso el serbio, que se resiste a dejarse adelantar por los dos nuevos grandes talentos del circuito.

El serbio, motivado por intentar «estropear los planes de la mayoría de la gente», reconoció que necesitará su «mejor tenis» para plantar cara y «mantener el ritmo de Carlos», pero al mismo tiempo lanzó el aviso de que estará «a la altura de las circunstancias»

Desde el otro lado de la pista Juan Carlos Ferrero, entrenador de Carlos Alcaraz, repitió el mensaje de su rival, advirtiendo que el serbio «no va a regalar absolutamente nada, va a ser un partido durísimo y Carlos va a tener que jugar a un nivel muy bueno».

«Eso sí, se mostró confiado en que «la velocidad de crucero de Carlos, que es muy alta, genere espacios en la pista, y que poco a poco el físico haga que falle un poco. Estos partidos hay que programarlos a cinco sets. A partir de las tres horas uno nota el cansancio y en eso deberíamos tener algo de ventaja», agregó. ﻿

¿A qué hora es el Djokovic-Alcaraz del US Open?

El partido de semifinales del US Open entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz será el que eche el telón a la sesión matutina del viernes 5 de septiembre en la Arthur Ashe, lo que quiere decir, traducido a horario español, que no comenzará antes de las 21.00 horas, una vez finalizado el duelo de dobles de categoría femenina entre las parejas formadas por Katerina Siniakova y Taylor Townsend ante Gabriela Dabrowski y Erin Routliffe.

Dónde ver en directo el partido entre Djokovic y Alcaraz en televisión y online hoy

El duelo entre los tenistas serbio y español podrá verse en directo por televisión gracias a la retransmisión de Movistar Plus+, cadena que emite el torneo en España.

Por supuesto, el choque entre Djokovic y Alcaráz se podrá seguir en directo en internet gracias al directo de ABC.es, cuyos lectores podrán encontrar también la crónica más completa una vez que finalice la semifinal.