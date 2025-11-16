Cuánto dinero se lleva el ganador de la ATP Finals 2025

La temporada tenística baja el telón un año más en Turín con la celebración de las ATP Finals. Al menos, en lo que al circuito ATP se refiere, puesto que en unos días tendrá lugar, también en suelo italiano, las finales de la Copa ... Davis.

Las ocho mejores raquetas del año se miden en un torneo con formato de fase de grupos, semifinales y final que históricamente se le ha resistido al tenis español. Sin ir más lejos, Rafa Nadal nunca consiguió levantar una Copa de Maestros ni ningún otro jugador español en este siglo XXI.

En el caso de Nadal, las condiciones en las que se celebra —pista dura y bajo techo— pueden explicar la ausencia de títulos del manacorí. Con Carlos Alcaraz la historia es diferente.

El murciano no solo acudió a Turín en 2025 con el objetivo de levantar su primer ATP Finals, sino también con el de acabar el año como número uno del mundo. Necesitaba tres victorias en el total de la competición y lo hizo con pleno de victorias en la fase de grupos. Tres años después Alcaraz cierra el ejercicio en lo más alto del ranking ATP.

Ahora, bien, al sumatorio de puntos que otorga la Copa de Maestros —1500 en caso de obtener los cinco triunfos— hay que añadir la cuantía económica que se puede embolsar cada jugador en función de sus resultados.

Cuánto dinero gana el campeón de las ATP Finals 2025

Lo cierto es que no existe una cuantía fija establecida para el ganador de las ATP Finals, ya que de ello depende los resultados obtenidos en los partidos de la fase de grupos.

Cada victoria en la fase de grupos supone 396.500 dólares. Dado que el formato de la competición permite acceder a semifinales con tan solo un triunfo y dos derrotas, no le correspondería el mismo premio económico a un hipotético campeón que solo ganó un partido en la fase de grupos que a otro jugador que hizo pleno de triunfos en el torneo.

Premios económicos Fijo por participar (habiendo jugado 1 partido): 165.500 dólares.

Fijo por participar (habiendo jugado 2 partidos): 248.250 dólares.

Fijo por participar (habiendo jugado 3 partidos): 331.000 dólares.

Cada victoria en la fase de grupos: 396.500 dólares.

Victoria en semifinales: 1.183.500 dólares.

Victoria en la final: 2.367.000 dólares.

O lo que es lo mismo, el ganador de las ATP Finals opta, como máximo, a un premio económico de 5.071.000 dólares, al asegurarse el fijo máximo por haber alcanzado la cifra de tres partidos y sumar pleno de victorias en la fase de grupos. Al poder avanzar de ronda con solo un triunfo, el mínimo que se puede llevar el ganador asciende a 4.278.000 dólares.

Si el campeón lo hace de manera invicta se asegura la mayor bolsa de premios del circuito ATP. Más que, incluso, la del US Open de la edición de este año, que incrementó su recompensa económica a los jugadores hasta alcanzar los 5 millones de dólares para el vencedor.