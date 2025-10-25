Davidovich se regala en Basilea otra oportunidad para romper su maldición

Alejandro Davidovich tiene este domingo una nueva oportunidad de lograr su primer título como profesional después de clasificarse para la final del torneo de Basilea (ATP 500). Será la cuarta final del año para el malagueño, quinta en el total de su carrera, con la ... circunstancia que en todas las anteriores salió derrotado.

Davidovich se impuso en las semifinales al francés Ugo Humbert (7-6(4), 3-1 y retirada), y se medirá en el duelo decisivo con el brasileño Joao Fonseca, una de las revelaciones de la temporada, quien apeó a Jaume Munar en dos sets (7-6(4), 7-5), impidiendo la final española.

Davidovich, que de ganar ascenderá al puesto número 15 del ranking mundial, el mejor de siempre para él, aspira a estrenar por fin su palmarés después de mantener una estadística pésima en este tipo de encuentros. El andaluz se estrenó en una final en 2022, nada menos que en el Masters 1.000 de Montecarlo, donde perdió ante Stefanos Tsitsipas en dos sets (7-6(3) y 6-3).

Ya este año, 'Foki' ha rozado el palo en otras tres ocasiones. En febrero perdió ante Kecmanovic en Delray Beach (3-6, 6-1 y 7-5) pese a disponer de dos bolas de partido a su favor, y en Acapulco frente a Machac (7-6(6) y 6-2). Ya en julio, después de alcanzar semifinales en Montecarlo y Eastbourne (sobre hierba), cedió en la final de Washington ante Álex de Miñaur, de nuevo tras ganar el primer set y disponer de tres bolas para ganar (5-7, 6-1 y 7-6(3).

«Habrá otra oportunidad. Así es el tenis. Sé que tendré oportunidades el resto de mi carrera. Al final, estoy aprendiendo de las finales que he disputado este año y eso me sirve para saber cómo afrontarlas en el futuro», dijo entonces.

Esa oportunidad le llega apenas unos meses después. Puede ser la definitiva para que por fin levante un trofeo, aunque para lograrlo antes tendrá que deshacerse de un Fonseca que, al contrario que él, logró este año coronarse en su primera oportunidad. Fue en Buenos Aires, donde con solo 18 años se impuso a Cerúndolo para lograr su primer y, de momento, único título.

En semifinales, el joven jugador de Río de Janeiro se impuso a un Jaume Munar que, en su caso, también perseguía su primera final. El mallorquín, en una gran forma en este último tramo de la temporada (hizo octavos tanto en el US Open como en el Masters 1.000 de Shanghai), no pudo con el suramericano después de un reñido partido en el que ambos jugadores se mostraron muy sólidos con su servicio.

Horario y dónde ver el Davidovich-Fonseca

La final del torneo de Basilea entre Davidovich y Fonseca se jugará este domingo, 26 de octubre, a partir de las 15.00 horas. El partido se podrá ver a través de Movistar+.