Cambio de hora
A las 3:00 serán las 2:00: ¿realmente supone un ahorro energético?

Tenis

Davidovich se regala en Basilea otra oportunidad para romper su maldición

El malagueño jugará ante el brasileño Joao Fonseca su cuarta final del año, aún en busca de su primer título ATP

Alejandro Davidovich
Alejandro Davidovich EFE
Javier Asprón

Javier Asprón

Alejandro Davidovich tiene este domingo una nueva oportunidad de lograr su primer título como profesional después de clasificarse para la final del torneo de Basilea (ATP 500). Será la cuarta final del año para el malagueño, quinta en el total de su carrera, con la ... circunstancia que en todas las anteriores salió derrotado.

