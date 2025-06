Carlos Alcaraz ya no es una promesa del tenis mundial. Ha pasado a ser una referencia. Desde su irrupción en el circuito profesional, Alcaraz ha demostrado un talento excepcional, una mentalidad ganadora y una capacidad única para brillar en los escenarios más exigentes del tenis.

Lo último del murciano ha sido clasificarse para la final de Roland Garros tras la retirada de su rival, el italiano Lorenzo Musetti cuando perdía 4-6, 7-6(3), 6-0 y 2-0. El murciano tendrá este domingo, 8 de junio, la oportunidad de ganar su segundo Abierto de Francia reeditando el título del año pasado en la arcilla roja parisina. Pero, ¿cuántos Grand Slam ha ganado Carlos Alcaraz?

Cuántos Grand Slam tiene Alcaraz

El tenista murciano ha pasado a ganar un total de cuatro Grand Slams. El primero llegó en 2022 contra Ruud y el último fue en Wimbledon hace exactamente un año. A continuación se repasan cómo fueron las finales.

US Open 2022

El primer gran hito de Alcaraz llegó en el US Open 2022, donde con tan solo 19 años se coronó campeón tras vencer al noruego Casper Ruud en cuatro sets (6-4, 2-6, 7-6(1), 6-3). Este triunfo lo convirtió además en el número uno más joven en la historia del ranking ATP.

Wimbledon 2023

En 2023, Alcaraz conquistó Wimbledon por primera vez, derrotando a Novak Djokovic en una épica final a cinco sets (1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4). Este triunfo puso fin a la racha de 45 victorias consecutivas de Djokovic en la pista central del All England Club y marcó el inicio de una nueva era en el tenis masculino. Por primera vez desde 2002, el campeón del torneo de tenis más importante del mundo no pertenecía al 'Big Four'.

Roland Garros 2024

El año 2024 fue especialmente exitoso para Alcaraz. En Roland Garros, logró su primer título en la arcilla parisina al vencer al alemán Alexander Zverev en una intensa final a cinco sets (6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2). Con este triunfo, se convirtió en el primer hombre fuera del 'Big Three' en ganar el Abierto de Francia desde 2015.

Wimbledon 2024

Poco después, Alcaraz defendió con éxito su título en Wimbledon, superando nuevamente a Djokovic, esta vez en sets corridos (6-2, 6-2, 7-6(4)). Este logro lo convirtió en el sexto (y más joven) jugador en la era Open en completar el 'Channel Slam', al ganar Roland Garros y Wimbledon en la misma temporada.

En total, cuatro son los Gran Slam que el murciano ha ganado en su corta carrera, con la oportunidad este domingo de hacer historia embolsándose el quinto con solo 22 años.