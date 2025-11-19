Suscribete a
ABC Premium

Tenis

La Copa sin nadie: Alcaraz, último gran nombre en caer

La ausencia de Alcaraz por los problemas físicos, deja al torneo sin grandes nombres ni los mejores de cada país

Alcaraz no jugará la Copa Davis con España

Entrenamiento de España, en Bolonia
Entrenamiento de España, en Bolonia EFE
Laura Marta

Laura Marta

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Fue un domingo con una venda que preocupaba en el muslo derecho. Un lunes de viaje en furgoneta desde Turín a Bolonia y una tarde de pruebas médicas para valorar cómo estaba esa lesión. Y un martes en el que se confirmaba la baja de ... Carlos Alcaraz. «Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia. Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir», informaba en sus redes sociales el jugador. «No es que sea grave, pero siempre hay ese riesgo de romperme, de que quede cicatriz y no se recupere bien, de que nos dé problemas el día de mañana», decía en RTVE.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app