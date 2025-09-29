Un Carlos Alcaraz de récord supera a Ruud y saca billete para la final de Tokio

Carlos Alcaraz disputará la final del torneo ATP 500 de Tokio en su primera participación después de superar en semifinales a un rocoso Casper Ruud (3-6, 6-3 y 6-4). Ante el noruego, su primer rival de gran entidad en tierras ... asiáticas, el español mostró su cara más seria para sumar su victoria número 66 del curso, la mejor marca de su carrera, y sellar el billete al partido definitivo por el título.

No fue un choque sencillo para el tenista de El Palmar. Casper Ruud, número 12 del mundo, saltó a la pista de Tokio dispuesto a exigirle al máximo. El tobillo vendado de Alcaraz le había respondido bien tras el percance del debut en el torneo asiático, pero el nórdico quiso aprovechar las dudas que el español había mostrado en los arranques de cada partido desde entonces imprimiendo un fuerte ritmo desde el inicio.

El murciano estuvo firme desde el fondo de la pista e incluso dejó un par de golpes de genio, pero la convicción de Ruud de apretar a Carlitos para incomodarlo y sus aciertos al servicio, salvando incluso un par de 'breaks', dieron sus frutos. La primera manga cayó de su lado por 6-3.

Reacción y remontada

La reacción del número uno del mundo en el segundo set fue furibunda, rompiendo el saque de Ruud a la primera oportunidad y con un 3-0 inicial que apabulló por completo al noruego y le lanzó un aviso: si quería ganar aún tenía mucho que remar. Ese colchón y un sólido servicio le bastaron a Alcaraz para apuntarse el segundo acto con relativa comodidad (6-3).

Nada que ver con la manga decisiva, en la que Ruud volvió a exprimir su saque como base para aumentar la presión sobre el español, que en el cuarto juego tuvo que salvar incluso dos puntos de 'break'. Una demostración de carácter que refrendó después colocando en la misma situación a su rival, pero en su caso culminando la ruptura.

Muy serio desde la línea de fondo, Alcaraz selló la rotura con su saque y esa ventaja le sirvió para acabar con las esperanzas de Ruud, que pese a todo se resistió, y cerrar sin mayores problemas el partido y el pase a su décima final en 2025 y novena consecutiva. Si la gana se convertirá en el cuarto campeón español que levanta el trofeo en Tokio después de Manolo Orantes (1977), David Ferrer (2007) y Rafa Nadal (2010).

No se lo pondrá nada fácil Taylor Fritz, su rival este martes, ante el que tiene un balance de victorias y derrotas positivo, con tres triunfos por uno del estadounidense, pero que fue precisamente su verdugo en la reciente Laver Cup.