Suspendido el acto de apertura de las universidades con el Rey

TENIS

Un Carlos Alcaraz de récord supera a Ruud y saca billete para la final de Tokio

ATP 500 Tokio | Semifinales

El murciano saca su versión más seria para superar al noruego y eleva su mejor registro de victorias en una temporada. Se jugará el título con Fritz

El llanto sin consuelo de Paula Badosa tras retirarse otra vez lesionada

Alcaraz, durante su partido contra Casper Ruud
Alcaraz, durante su partido contra Casper Ruud REUTERS
Miguel Zarza

Miguel Zarza

Carlos Alcaraz disputará la final del torneo ATP 500 de Tokio en su primera participación después de superar en semifinales a un rocoso Casper Ruud (3-6, 6-3 y 6-4). Ante el noruego, su primer rival de gran entidad en tierras ... asiáticas, el español mostró su cara más seria para sumar su victoria número 66 del curso, la mejor marca de su carrera, y sellar el billete al partido definitivo por el título.

