Tenis

Ni el calor, ni la humedad ni las molestias físicas pueden doblegar al superviviente Djokovic en Shanghái

Masters 1.000 de Shanghai

El serbio logró sobreponerse a las molestias y los mareos en un auténtico maratón de tenis para eliminar del torneo asiático a un gran Jaume Munar

Un millón por ganarle un punto a Carlos Alcaraz

Djokovic, durante el partido contra Munar
Djokovic, durante el partido contra Munar AFP

ABC

El tenista español Jaume Munar ha perdido este martes contra el serbio Novak Djokovic (6-3, 5-7 y 6-2) en 2 horas y 41 minutos en los octavos de final del Masters 1000 de Shanghái (China), que se disputa sobre pista ... dura al aire libre, en un partido en el que el balcánico ha sabido sobreponerse al calor, la humedad y a unas molestias en la parte inferior de su pierna izquierda que le han obligado a jugar visiblemente mermado y ser atendido en varias ocasiones. Pese a su veteranía y a estar por debajo de la pujante juventud de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, el exnúmero uno del mundo demostró que todavía es una de las mayores figuras de este deporte.

