La calma de Ruud apaga el fuego de Medvedev

Levanta los brazos tímidamente Casper Ruud, semifinalista del Mutua Madrid Open después de apagar el fuego del siempre incombustible Daniil Medvedev en el mediodía (6-3 y 7-5). Para el noruego, que luchó por los títulos de Grand Slam de Roland ... Garros 2022 y 2023 y del US Open 2022, es su primera vez en la penúltima ronda del torneo madrileño y tiene ganas de dar por fin el estirón en un torneo de esta categoría. El año pasado se quitó la losa que lo empequeñecía al no haber ganado ningún título ATP 500 (fue campeón en Barcelona), pero todavía no ha dado el último paso que le quitaría todavía más peso de encima.

También hay que entender al noruego, 26 años y 15 de la ATP, que ha atravesado un bache de los grandes en los últimos meses que explicaba a los micrófonos después de sumar su primera victoria ante Medvedev, con quien había perdido las tres citas anteriores. «Prefiero no entrar en detalles porque he tenido algunos problemas mentales, he estado un poco sintiéndome mal mentalmente este año. Pero he buscado ayuda, y realmente me ha funcionado. Encontré respuestas rápidas y me siento mucho mejor; me ha ayudado tener cerca a alguien con quien hablar de ciertas cosas», sorprendía a la sala, toda vez que el noruego, de normal calmado y aparentemente tímido, se abría de esta manera. «El tenis es una vida dura en muchos sentidos, con un montón de días de viaje. Llegué a un punto en el que noté que era demasiado. Busqué ayuda y ha estado funcionando, estoy feliz de sentir más alegría, que estoy en un lugar mejor, que me despierto todos los días con una sonrisa. Estoy feliz de haber sido sincero conmigo mismo y haber buscado ayuda cuando sentí que la necesitaba; y ha ido dando sus frutos con rapidez».

Se ha notado también en la pista, donde ha sido quien ha llevado la batuta en todo momento ante Medvedev. «Perdí tres veces contra él; en pista dura, pista dura al aire libre y en hierba. Así que solo podía pensar, no pierdas también en tierra o te habrá ganado en todas las superficies. Intenté acercar mi juego en tierra batida al suyo, que es un estilo de juego más plano, con un tiro más directo. Así que pensaba que, con el tiempo, espero que mi juego en tierra batida o mis golpes liftados se lo iban a poner difícil», explicó sobre su victoria.

Y admitió ciertos altibajos en sus actuaciones en Madrid que espera finalizar en este 2025 con un puesto en todo lo alto. «En 2021, mi segundo año aquí, creo, o tercero, llegué a una semifinal también, que fue un buen resultado. Pero luego en 2022, 2023, 2024 me costó ganar partidos. Las condiciones hacen posible que los grandes servidores o más tipo de jugadores de pista dura jueguen bien aquí debido a la dificultad de romper el servicio, porque es mucho más rápido. Ves a Mensik, que es un gran jugador no importa dónde o cuándo juegue, pero está sirviendo a 230 cada primer servicio. No es tan fácil hacerlo en la tierra batida y no es fácil controlar la pelota aquí, así que si llegas un poco tarde es más difícil. Pero este año me he sentido bien desde el primer partido, y espero poder seguir así unos cuantos partidos más».

El siguiente, el viernes, será contra Francisco Cerúndolo, verdugo de Jakub Mensik (3-6, 7-6 (5) y 6-2). El argentino está revolucionando al personal en la Caja Mágica, pues un buen puñado de seguidores de su país hacen de cada partido una fiesta que agradece el tenista. «Fue un partido dificilísimo, arrancó muy firme pegándole muy fuerte la pelota y no me dejaba casi devolverle. Pero la gente estuvo impresionante ahí, me apoyaron desde que entré a la grada hasta que me fui, lleno de argentinos, españoles, había mucha gente que me apoyaba y hoy me sentí local totalmente y creo que siempre está bien tener el apoyo del público».

Feliz con su primera semifinal en Madrid, Cerúndolo mantiene el buen talante con la exigencia del tenis, del que no se siente esclavo por mucho que haya que renunciar en muchos momentos a otras situaciones vitales. «No me considero esclavo del tenis ni de cerca. Para llegar a donde estoy hay que dedicarle muchísimo tiempo, muchísimas horas, muchísimo esfuerzo, no ver mucho a tu familia, tus amigos, perderte cosas desde la adolescencia: cumpleaños, asados, como quieras llamarlo. Pero la mayoría que está aquí arriba es por elección, eligió el tenis. Y es feliz con lo que hace, y sabe lo que hay que dar y lo que te da y lo que no te da ser un tenista profesional. Hay que poner en la balanza las cosas positivas que te da y las cosas negativas que te quita. Y saber cómo ser feliz. Como en la vida, no todo es de color de rosa. Las cosas, como en cualquier aspecto de la vida y cualquier trabajo, no vienen por magia».

Este será el noveno encuentro entre el noruego y el argentino, con cinco triunfos de este último, la más reciente en los octavos de final del Masters 1.000 de Miami, por 6-4 y 6-2.

En la otra semifinal del Mutua Madrid Open se han citado Jack Draper y Lorenzo Musetti. Coinciden en edad, 23 años, pero el británico alcanzó en marzo un estatus superior al italiano, pues salió campeón del Masters 1.000 de Indian Wells.

Draper, el de mayor ranking que queda del torneo madrileño, superó sin demasiados problemas a otro italiano, Matteo Arnaldi, que fue el verdugo de Novak Djokovic, por un contundente 6-0 y 6-4. Musetti, por su parte, acabó con la historia de hadas del 'lucky loser' Gabriel Diallo, repescado de la fase previa y que ha pisado todo unos cuartos de final de un torneo 1.000, con un 6-4 y 6-3.