Buenas noticias para Alcaraz: el 'cenizo' Drake apuesta 300.000 dólares por Sinner

Carlos Alcaraz ha avanzado con superioridad hasta las semifinales del US Open, sin perder un solo set en cinco partidos. En su duelo de cuartos de final ante el checo Jiri Lehecka, el rival de más entidad hasta ahora, no permitió ni un punto de ruptura de saque. Pero en el horizonte, en la final con la que todo el mundo sueña en Nueva York, aparece Jannik Sinner.

Para esa cita todavía hipotética entre los dos capos del tenis mundial, cualquier ayuda será bienvenida para Alcaraz. La última ha venido de un lugar inesperado: Drake y sus apuestas.

El rapero canadiense ha compartido el recibo de una apuesta en la que ha metido 300.000 dólares a favor de Sinner como ganador del US Open. Las buenas noticias para el murciano son que Drake es un reconocido cenizo. Al rapero le gusta publicitar sus apuestas deportivas y, para su pesar, no muchas le salen bien.

Por ejemplo, apostó un millón de dólares a que el equipo de hockey de su ciudad, los Toronto Maple Leafs, ganarían la Stanley Cup, la final de la NHL, la liga profesional del deporte más popular en su país. Perdió. Como también perdió cuando puso 300.000 dólares a que Canadá se impondría a Argentina en las semifinales de la Copa América del año pasado. Esa sorpresa que nunca se materializó le hubiera reportado 2,9 millones. Además de lo que perdió, tuvo que aguantar el cachondeo del equipo albiceleste: colgaron en sus redes sociales el mensaje 'Not like us' ('No como nosotros'), un guiño a la canción de mismo nombre del archienemigo de Drake, Kendrick Lamar, que pegó fuerte y flojo al canadiense en sus rimas.

Las derrotas de Drake con las apuestas deportivas han llevado a algunos a hablar de la 'maldición Drake'. Incluso hay una web con ese nombre en inglés (thedrakecurse.com), que hace un seguimiento de las apuestas que el rapero hace públicas. Según sus cálculos, va perdiendo 115.000 dólares.

El problema para Sinner es que el rapero también se ha equivocado en tenis. Quizá Drake busca ahora resarcirse de la apuesta que perdió el año pasado, con el italiano también de protagonista. En la final del US Open de 2024, apostó 210.000 dólares por la victoria del estadounidense Taylor Fritz frente a Sinner. El italiano ganó en tres cómodos sets. La afición española confía en que Drake mantenga su ojo para el tenis