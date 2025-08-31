Suscribete a
Tenis

Bucsa descubre un nuevo nivel: en sus primeros octavos del US Open

La cántabra acepta el reto de Sabalenka para celebrar su incursión en la cuarta ronda de un Grand Slam

Sin brillo pero con solvencia, Alcaraz vuela hasta octavos en Nueva York

Cristina Bucsa, durante su partido ante Elise Mertens
Cristina Bucsa, durante su partido ante Elise Mertens EFE
Laura Marta

Laura Marta

Un paso, otro y otro más y Cristina Bucsa está en octavos de final del US Open, su máximo en un Grand Slam, por ahora. En este deporte que parece aplaudir más las explosiones, la cántabra, 27 años y 95 del mundo, prosigue su ... escalera hacia las alturas con la filosofía del trabajo diario, sin estridencias ni extremos, que hace construir las estructuras desde la base y afianzarse en ellas para seguir creciendo. Y completar remontadas como ante Elise Mertens (3-6, 7-5 y 6-3 en dos horas y 41 minutos).

