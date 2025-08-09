Suscribete a
Bouzas, imparable, suma un nuevo triunfo

Con 13 triunfos en 17 partidos, la española se consolida dentro del Top 50 del WTA

Alcaraz regresa al trabajo en Cincinnati con deberes y optimismo

Jessica Bouzas gana a Leyhla Fernández en Cincinnati
Jessica Bouzas gana a Leyhla Fernández en Cincinnati REUTERS

Eduardo R. Barrero

Jessica Bouzas continúa con su racha triunfal y se impone con comodidad a Leylah Fernández, por parciales de 6-3 y 6-3. La tenista española vive uno de los mejores momentos de su carrera, después de sorprender al mundo tras vencer a ... la mítica y ya veterana Venus Williams el pasado jueves. Con 13 victorias en sus últimos 17 partidos, Bouzas afianza su lugar dentro del Top 50 del ranking WTA, demostrando que su progresión es imparable.

