Bouzas, imparable, suma un nuevo triunfo

Jessica Bouzas continúa con su racha triunfal y se impone con comodidad a Leylah Fernández, por parciales de 6-3 y 6-3. La tenista española vive uno de los mejores momentos de su carrera, después de sorprender al mundo tras vencer a ... la mítica y ya veterana Venus Williams el pasado jueves. Con 13 victorias en sus últimos 17 partidos, Bouzas afianza su lugar dentro del Top 50 del ranking WTA, demostrando que su progresión es imparable.

El partido comenzó favorablemente para la española, que desde el primer set mostró una gran solidez y confianza. Bouzas logró un 'break' decisivo en el tercer juego, adelantándose 2-1 y manteniendo su servicio con autoridad. Repitió la misma estrategia en el noveno juego para sentenciar la manga inicial con un contundente 6-3, dejando claro que estaba dispuesta a dominar el encuentro desde el principio.

El segundo set arrancó incluso mejor para la gallega. En el segundo juego volvió a romper el saque de la canadiense, situándose rápidamente 2-0 con un tenis impecable. Sin embargo, Leylah Fernández no bajó los brazos y reaccionó con garra. Aprovechando ciertos errores en el saque de Bouzas y su buen posicionamiento desde el fondo de pista, logró llevarse el tercer juego y poner en duda la ventaja española. Pero esta reacción fue momentanea: pronto la frustración hizo mella en la canadiense, mientras que Jessica se mostraba cada vez más decidida y sólida. Finalmente, con gran madurez y control, la española cerró el partido con otro marcador de 6-3, firmando un triunfo rotundo que refleja su gran estado de forma.

En los últimos meses, Jessica Bouzas se ha consolidado como la segunda mejor raqueta del tenis español, una posición que gana peso especialmente tras los recientes problemas físicos que ha sufrido Paula Badosa (no irá a USAOpen). Ahora, es la joven gallega quien representa la bandera española en el tenis mundial, destacando en torneos de primer nivel. Su notable actuación en el WTA de Montreal, donde alcanzó los cuartos de final, confirmó su calidad y determinación.

Estas victorias en Cincinnati 2025, primero ante una leyenda como Venus Williams y luego frente a Leylah Fernandez, número 26 del mundo, marcan un antes y después en la carrera de Jessica Bouzas. No solo ha demostrado un talento natural, sino también una fortaleza mental excepcional para competir al máximo nivel y superar a rivales de primerísimo nivel en momentos clave. Estos dos triunfos consecutivos reflejan su capacidad para mantener la concentración y adaptarse a distintos estilos de juego, cualidades indispensables para el tenis de élite. Su proyección es clara. Apunta a seguir escalando posiciones en el circuito WTA y a consolidarse como una figura clave del tenis mundial en los próximos años.